Dünya basınında Afganistan'daki Taliban kaosu! 'Sadece 7 kişi kurtarıldı Merkel sinemada gülüyor'
Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi Kabil'e girmesi ve yönetimi devralmasıyla zirve yaptı. Ülkeler ise Afganistan'daki görevlilerini tahliye ediyor. ABD'nin A400M kargo uçağında balık istifi bir şekilde taşıma yapması ve Almanya'nın sadece 7 kişiyi tahliye etmesi tepki çekerken dünya basınında da Afganistan'daki tahliye geniş yer buldu. Bild -"Alman ordusu sadece 7 kişiyi kurtarabildi. Merkel ise sinemada gülüyor" ifadelerini kullandı. İşte dünya basınında Afganistan'daki tahliye haberleri...
17.08.2021 16:31
- Son Güncelleme: 17.08.2021 17:03
The New York Times
"Afganistan'da ABD'ye yardım eden binlerce kişi kapana kısıldı. Şimdi ne olacak?"