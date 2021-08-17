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Haberler Dünya Dünya basınında Afganistan'daki Taliban kaosu! 'Sadece 7 kişi kurtarıldı Merkel sinemada gülüyor'

Dünya basınında Afganistan'daki Taliban kaosu! 'Sadece 7 kişi kurtarıldı Merkel sinemada gülüyor'

Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi Kabil'e girmesi ve yönetimi devralmasıyla zirve yaptı. Ülkeler ise Afganistan'daki görevlilerini tahliye ediyor. ABD'nin A400M kargo uçağında balık istifi bir şekilde taşıma yapması ve Almanya'nın sadece 7 kişiyi tahliye etmesi tepki çekerken dünya basınında da Afganistan'daki tahliye geniş yer buldu. Bild -"Alman ordusu sadece 7 kişiyi kurtarabildi. Merkel ise sinemada gülüyor" ifadelerini kullandı. İşte dünya basınında Afganistan'daki tahliye haberleri...

17.08.2021 16:31 - Son Güncelleme: 17.08.2021 17:03
Dünya basınında Afganistan’daki Taliban kaosu! ’Sadece 7 kişi kurtarıldı Merkel sinemada gülüyor’

Washington Post

"Afgan savaşındaki son görüntüler 20 yıllık başarısızlığı gösterdi"

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünya basınında Afganistan’daki Taliban kaosu! ’Sadece 7 kişi kurtarıldı Merkel sinemada gülüyor’

The New York Times

"Afganistan'da ABD'ye yardım eden binlerce kişi kapana kısıldı. Şimdi ne olacak?"

Dünya basınında Afganistan’daki Taliban kaosu! ’Sadece 7 kişi kurtarıldı Merkel sinemada gülüyor’

BBC

"ABD, Kabil'den çekilmeyi savunurken öfke ve korku büyüyor"

Dünya basınında Afganistan’daki Taliban kaosu! ’Sadece 7 kişi kurtarıldı Merkel sinemada gülüyor’

The Guardian

"Buna değdi mi? Taliban'ın yönetimi devralışı ile gaziler bozguna uğradı"

Dünya basınında Afganistan’daki Taliban kaosu! ’Sadece 7 kişi kurtarıldı Merkel sinemada gülüyor’

Bild

"Alman ordusu sadece 7 kişiyi kurtarabildi. Merkel ise sinemada gülüyor"

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