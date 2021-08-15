SON DAKİKA: Taliban Afganistan'ın başkenti Kabil'e girdi! Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk etti

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın her yönden başkent Kabil'e girmeye başladığını açıkladı. Taliban, Afganistan'da 26 şehir merkezini de ele geçirmişti.
İŞTE TALİBAN'IN GİRDİĞİ AFGANİSTAN'IN BAŞKENTİ KABİL'DE ANBEAN YAŞANAN SON DAKİKA GELİŞMELERİ
SAAT 10.25 RUSYA'DAN FLAŞ TALİBAN ADIMI
Haber ajanslarına düşen son dakika bilgisine göre, Rusya'nın Büyükelçisi bugün bir Taliban temsilcisi ile görüşme gerçekleştirecek. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kabil'deki büyükelçiliğindeki bazı personeli tahliye etmeyi planladığını duyurdu.
SAAT 10.13 Türk Hava Yolları (THY) Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti.
Edinilen bilgiye göre THY, Afganistan'daki gelişmeler üzerine bu ülkeye uçuşları durdurdu.
Öte yandan, Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için gönderilen THY'ye ait uçağın, 324 yolcuyla saat 14.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.
SAAT 9.49 Reuters'ta yer alan habere ABD askerlerinin Kabil'deki havalimanında havaya ateş açması sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti. Gelen ilk bilgilere göre, olay nedeniyle çok sayıda yaralı bulunuyor.
Konu hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak ABD'li bir yetkili geçtiğimiz dakikalarda Reuters'a olayı doğrulamış ve 'Kalabalık kontrolden çıktı. Havaya ateş açmak sadece kaosu yatıştırmak için yapıldı' demişti.
ABD askerleri ateş açtı: Afganistan'da sıcak saatler
Konu hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak ABD'li bir yetkili geçtiğimiz dakikalarda Reuters'a olayı doğrulamış ve 'Kalabalık kontrolden çıktı. Havaya ateş açmak sadece kaosu yatıştırmak için yapıldı' demişti.
SAAT 09.43 İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Sky News'e verdiği demeçte Afganistan'ın Taliban kontrolünde olduğunu ve İngiliz kuvvetlerinin onlarla savaşmak için geri dönmeyeceğini söyledi.
THY'den Afganistan kararı! Uçuşlar iptal edildi
SAAT 09.23 TİCARİ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ
Kabil'den ticari uçuşlar iptal edildi. Yapılan resmi açıklamada 'Hamid Karzai Havalimanı'ndan yağma ve talanı önlemek için ticari uçuş yapılmayacaktır. Lütfen havaalanına gelmeyin' ifadelerine yer verildi.
SAAT 09.06 Reuters'a konuşan üst düzey bir Taliban yetkilisi ülkenin dört bir yanından herhangi bir çatışma ihbarı almadıklarını söyledi. Yetkili 'Raporlarımıza göre, durum barışçıl' dedi.
SAAT 08.22 Reuters'ta yer alan son dakika gelişmesine göre, ABD askerleri Kabil Havaalanı'nda havaya ateş açtı. ABD'li yetkili Reuters'a telefonla verdiği demeçte, 'Kalabalık kontrolden çıktı. Havaya ateş açmak sadece kaosu yatıştırmak için yapıldı' dedi.
SAAT 08.07 Kentteki muhabirler Kabil'de derin bir sessizlik olduğunu, kentin tamamiyle Taliban'ın kontrolünde olduğunu ve Taliban'ın pek çok bölgede kontrol noktaları oluşturduğunu bildirdi.
SAAT 07.56 Taliban sözcüsü Kabil'deki son durum ile ilgili yaptığı açıklamada 'Kabil'deki durum normal. Savaşçılar kentteki güvenliği sağlamak ile meşgul' ifadelerine yer verdi.
SAAT 05.20 ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, Katar, Güney Kore, İspanya ve Yemen'in de bulunduğu 64 ülke ile Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilciğinin imzası bulunan ortak açıklamayı kamuoyu ile paylaştı. Açıklamada, Afganistan'daki durumun giderek kötüleştiği, bununla beraber ülkeden ayrılmak isteyen yabancıların ve Afganların güvenli bir şekilde tahliyesine tüm tarafların saygı duyması gerektiği belirtildi.
BM'DEN ACİL TOPLANTI KARARI
BM Güvenlik Konseyi, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından yarın acil toplanacak.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Norveç ve Estonya'nın acil toplantı talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi, bir araya gelecek.
Konsey, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ve Afgan hükümetinin düşmesi üzerine yarın yerel saat ile 10.00'da toplanacak.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki gelişmelerden ''derin endişe'' duyduğunu belirtti, Taliban'a ve diğer taraflara itidal ile sivillerin korunması çağrısı yaptı.
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TALİBAN CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYINI ELE GEÇİRDİ
Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı sarayını ele geçirdi.
KAMU BİNALARININ KONTROLÜ TALİBAN'A GEÇMEYE BAŞLADI
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, hükümet güçlerinin başkent Kabil'den ayrılması nedeniyle kentin ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladıklarını açıkladı.
Mücahit, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, başkenti barışçıl şekilde devralmak istediklerini ve bu nedenle güç kullanmadıkları ancak hükümet güçlerinin bölgeden ayrılıp binaları boşalttığını belirtti.
Bunun üzerine olası hırsızlık olaylarının da önlenmesi için merkezde ve kamu binalarında kontrolü almaya başladıklarını kaydeden Mücahit, "kentte güvenliği sağlayacakları" ifadesini kullandı.
ABD'DEKİ KANLI MECLİS BASKININA BENZER GÖRÜNTÜLER
ABD, dünyanın dört bir yanında 'Bahar' aldatmacasıyla darbeleri ve ayaklanmaları destekledi, binlerce masum insanın ölümüne yol açtı. Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı sarayını ele geçirmesi ise akıllara ABD'deki kongre baskını getirdi.