SON DAKİKA: Taliban Afganistan'ın başkenti Kabil'e girdi! Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk etti

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın her yönden başkent Kabil'e girmeye başladığını açıkladı. Taliban, Afganistan'da 26 şehir merkezini de ele geçirmişti.

İŞTE TALİBAN'IN GİRDİĞİ AFGANİSTAN'IN BAŞKENTİ KABİL'DE ANBEAN YAŞANAN SON DAKİKA GELİŞMELERİ

SAAT 10.25 RUSYA'DAN FLAŞ TALİBAN ADIMI

Haber ajanslarına düşen son dakika bilgisine göre, Rusya'nın Büyükelçisi bugün bir Taliban temsilcisi ile görüşme gerçekleştirecek. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kabil'deki büyükelçiliğindeki bazı personeli tahliye etmeyi planladığını duyurdu.



SAAT 10.13 Türk Hava Yolları (THY) Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti.

Edinilen bilgiye göre THY, Afganistan'daki gelişmeler üzerine bu ülkeye uçuşları durdurdu.

Öte yandan, Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için gönderilen THY'ye ait uçağın, 324 yolcuyla saat 14.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.

SAAT 9.49 Reuters'ta yer alan habere ABD askerlerinin Kabil'deki havalimanında havaya ateş açması sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti. Gelen ilk bilgilere göre, olay nedeniyle çok sayıda yaralı bulunuyor.

Konu hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak ABD'li bir yetkili geçtiğimiz dakikalarda Reuters'a olayı doğrulamış ve 'Kalabalık kontrolden çıktı. Havaya ateş açmak sadece kaosu yatıştırmak için yapıldı' demişti.

ABD askerleri ateş açtı: Afganistan'da sıcak saatler

Konu hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak ABD'li bir yetkili geçtiğimiz dakikalarda Reuters'a olayı doğrulamış ve 'Kalabalık kontrolden çıktı. Havaya ateş açmak sadece kaosu yatıştırmak için yapıldı' demişti.

SAAT 09.43 İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Sky News'e verdiği demeçte Afganistan'ın Taliban kontrolünde olduğunu ve İngiliz kuvvetlerinin onlarla savaşmak için geri dönmeyeceğini söyledi.

THY'den Afganistan kararı! Uçuşlar iptal edildi

SAAT 09.23 TİCARİ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Kabil'den ticari uçuşlar iptal edildi. Yapılan resmi açıklamada 'Hamid Karzai Havalimanı'ndan yağma ve talanı önlemek için ticari uçuş yapılmayacaktır. Lütfen havaalanına gelmeyin' ifadelerine yer verildi.



SAAT 09.06 Reuters'a konuşan üst düzey bir Taliban yetkilisi ülkenin dört bir yanından herhangi bir çatışma ihbarı almadıklarını söyledi. Yetkili 'Raporlarımıza göre, durum barışçıl' dedi.

SAAT 08.22 Reuters'ta yer alan son dakika gelişmesine göre, ABD askerleri Kabil Havaalanı'nda havaya ateş açtı. ABD'li yetkili Reuters'a telefonla verdiği demeçte, 'Kalabalık kontrolden çıktı. Havaya ateş açmak sadece kaosu yatıştırmak için yapıldı' dedi.

SAAT 08.07 Kentteki muhabirler Kabil'de derin bir sessizlik olduğunu, kentin tamamiyle Taliban'ın kontrolünde olduğunu ve Taliban'ın pek çok bölgede kontrol noktaları oluşturduğunu bildirdi.

SAAT 07.56 Taliban sözcüsü Kabil'deki son durum ile ilgili yaptığı açıklamada 'Kabil'deki durum normal. Savaşçılar kentteki güvenliği sağlamak ile meşgul' ifadelerine yer verdi.

SAAT 05.20 ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, Katar, Güney Kore, İspanya ve Yemen'in de bulunduğu 64 ülke ile Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilciğinin imzası bulunan ortak açıklamayı kamuoyu ile paylaştı. Açıklamada, Afganistan'daki durumun giderek kötüleştiği, bununla beraber ülkeden ayrılmak isteyen yabancıların ve Afganların güvenli bir şekilde tahliyesine tüm tarafların saygı duyması gerektiği belirtildi.



BM'DEN ACİL TOPLANTI KARARI

BM Güvenlik Konseyi, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından yarın acil toplanacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Norveç ve Estonya'nın acil toplantı talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi, bir araya gelecek.

Konsey, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ve Afgan hükümetinin düşmesi üzerine yarın yerel saat ile 10.00'da toplanacak.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki gelişmelerden ''derin endişe'' duyduğunu belirtti, Taliban'a ve diğer taraflara itidal ile sivillerin korunması çağrısı yaptı.

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TALİBAN CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYINI ELE GEÇİRDİ

Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı sarayını ele geçirdi.