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    • 16.08.2021 11:28
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    SON DAKİKA: Taliban Afganistan'ın başkenti Kabil'e girdi! Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk etti

    Son dakika haberleri... Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın her yönden başkent Kabil'e girmeye başladığını açıkladı. Taliban, Afganistan'da 26 şehir merkezini de ele geçirmişti. ABD, Kabil'deki büyükelçiliğini tahliye etmeye başlarken Taliban ise Kabil'in merkezini güç kullanarak ele geçirmeyeceğini duyurdu. Öte yandan gelen son haberlere göre, ABD askerlerinin Kabil'deki havalimanında havaya ateş açması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Olay nedeniyle çok fazla yaralı bulunuyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kabil düşüyor! Taliban başkenti ele geçirdi

    Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın her yönden başkent Kabil'e girmeye başladığını açıkladı. Taliban, Afganistan'da 26 şehir merkezini de ele geçirmişti.

    İŞTE TALİBAN'IN GİRDİĞİ AFGANİSTAN'IN BAŞKENTİ KABİL'DE ANBEAN YAŞANAN SON DAKİKA GELİŞMELERİ

    SAAT 10.25 RUSYA'DAN FLAŞ TALİBAN ADIMI

    Haber ajanslarına düşen son dakika bilgisine göre, Rusya'nın Büyükelçisi bugün bir Taliban temsilcisi ile görüşme gerçekleştirecek. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kabil'deki büyükelçiliğindeki bazı personeli tahliye etmeyi planladığını duyurdu.


    SAAT 10.13     Türk Hava Yolları (THY) Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti.

    Edinilen bilgiye göre THY, Afganistan'daki gelişmeler üzerine bu ülkeye uçuşları durdurdu.

    Öte yandan, Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için gönderilen THY'ye ait uçağın, 324 yolcuyla saat 14.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.

    SAAT 9.49 Reuters'ta yer alan habere ABD askerlerinin Kabil'deki havalimanında havaya ateş açması sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti. Gelen ilk bilgilere göre, olay nedeniyle çok sayıda yaralı bulunuyor.

    Konu hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak ABD'li bir yetkili geçtiğimiz dakikalarda Reuters'a olayı doğrulamış ve 'Kalabalık kontrolden çıktı. Havaya ateş açmak sadece kaosu yatıştırmak için yapıldı' demişti.

    ABD askerleri ateş açtı: Afganistan'da sıcak saatler

    Konu hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak ABD'li bir yetkili geçtiğimiz dakikalarda Reuters'a olayı doğrulamış ve 'Kalabalık kontrolden çıktı. Havaya ateş açmak sadece kaosu yatıştırmak için yapıldı' demişti.

    SAAT 09.43 İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Sky News'e verdiği demeçte Afganistan'ın Taliban kontrolünde olduğunu ve İngiliz kuvvetlerinin onlarla savaşmak için geri dönmeyeceğini söyledi.

    THY'den Afganistan kararı! Uçuşlar iptal edildi

    SAAT 09.23 TİCARİ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

    Kabil'den ticari uçuşlar iptal edildi. Yapılan resmi açıklamada 'Hamid Karzai Havalimanı'ndan yağma ve talanı önlemek için ticari uçuş yapılmayacaktır. Lütfen havaalanına gelmeyin' ifadelerine yer verildi.


    SAAT 09.06 Reuters'a konuşan üst düzey bir Taliban yetkilisi ülkenin dört bir yanından herhangi bir çatışma ihbarı almadıklarını söyledi. Yetkili 'Raporlarımıza göre, durum barışçıl' dedi.

    SAAT 08.22 Reuters'ta yer alan son dakika gelişmesine göre, ABD askerleri Kabil Havaalanı'nda havaya ateş açtı. ABD'li yetkili Reuters'a telefonla verdiği demeçte, 'Kalabalık kontrolden çıktı. Havaya ateş açmak sadece kaosu yatıştırmak için yapıldı' dedi.

    SAAT 08.07 Kentteki muhabirler Kabil'de derin bir sessizlik olduğunu, kentin tamamiyle Taliban'ın kontrolünde olduğunu ve Taliban'ın pek çok bölgede kontrol noktaları oluşturduğunu bildirdi.

    SAAT 07.56 Taliban sözcüsü Kabil'deki son durum ile ilgili yaptığı açıklamada 'Kabil'deki durum normal. Savaşçılar kentteki güvenliği sağlamak ile meşgul' ifadelerine yer verdi.

    SAAT 05.20 ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, Katar, Güney Kore, İspanya ve Yemen'in de bulunduğu 64 ülke ile Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilciğinin imzası bulunan ortak açıklamayı kamuoyu ile paylaştı. Açıklamada, Afganistan'daki durumun giderek kötüleştiği, bununla beraber ülkeden ayrılmak isteyen yabancıların ve Afganların güvenli bir şekilde tahliyesine tüm tarafların saygı duyması gerektiği belirtildi.


    BM'DEN ACİL TOPLANTI KARARI
    BM Güvenlik Konseyi, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından yarın acil toplanacak.

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Norveç ve Estonya'nın acil toplantı talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi, bir araya gelecek.

    Konsey, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ve Afgan hükümetinin düşmesi üzerine yarın yerel saat ile 10.00'da toplanacak.

    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki gelişmelerden ''derin endişe'' duyduğunu belirtti, Taliban'a ve diğer taraflara itidal ile sivillerin korunması çağrısı yaptı.

    El sallayarak gitti! Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkesini böyle terk etti!

    TALİBAN CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYINI ELE GEÇİRDİ
    Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı sarayını ele geçirdi.

    KAMU BİNALARININ KONTROLÜ TALİBAN'A GEÇMEYE BAŞLADI
    Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, hükümet güçlerinin başkent Kabil'den ayrılması nedeniyle kentin ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladıklarını açıkladı.

    Mücahit, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, başkenti barışçıl şekilde devralmak istediklerini ve bu nedenle güç kullanmadıkları ancak hükümet güçlerinin bölgeden ayrılıp binaları boşalttığını belirtti.

    Bunun üzerine olası hırsızlık olaylarının da önlenmesi için merkezde ve kamu binalarında kontrolü almaya başladıklarını kaydeden Mücahit, "kentte güvenliği sağlayacakları" ifadesini kullandı.

    ABD'DEKİ KANLI MECLİS BASKININA BENZER GÖRÜNTÜLER
    ABD, dünyanın dört bir yanında 'Bahar' aldatmacasıyla darbeleri ve ayaklanmaları destekledi, binlerce masum insanın ölümüne yol açtı. Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı sarayını ele geçirmesi ise akıllara ABD'deki kongre baskını getirdi.



        NE OLMUŞTU?
        ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin ardından çığ gibi büyüyen gerginlik, önceki gece Kongre'yi sardı. Seçimi kaybetmediğini savunan eski Başkan Donald Trump'ın çağrısı üzerine binlerce kişi, başkent Washington DC'deki Kongre binasını kuşatmıştı.


        ABD TİYATROSU MU?
        Taliban 3 ay içinde Afganistan'ın yüzde 80'ini kontrol altına alırken 26 yılın ardından dün yeniden Kabil'e girdi. Taliban'ın kısa bir sürede kamu binaları ve Cumhurbaşkanlığı sarayını kontrol altına alması ülkede askeri varlığına son vereceğini açıklayan ABD'nin yeni bir stratejisi olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.


        AFGANİSTAN CUMHURBAŞKANI GANİ ÜLKEYİ TERK ETTİ

        Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, akşam saatlerinde Kabil Havalimanı'ndan kalkan bir uçakla ülkesinden ayrıldı.

        Eşref Gani'nin uçağa binerken çekilen görüntüleri de ortaya çıktı.

        Sabah saatlerinde Taliban'ın başkent Kabil'e girmesinin ardından, 2014 yılından beri ülkenin cumhurbaşkanı olan Gani, Afganistan'ı terk etti.

        Gani, dün yaptığı açıklamada, Taliban'a karşı cumhurbaşkanı olarak vatanını savunmaya devam edeceğini duyurmuştu.

        Gani'nin ayrıldığını sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile doğrulayan Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ise "Afganistan'ı zor zamanda terk etti. Allah ondan hesap soracak." ifadelerini kullandı.

        Afganistan Savunma Bakanı Vekili Bismillah Muhammedi ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ellerimizi arkamızdan bağladılar ve vatanı sattılar. Gani ve ekibine lanet olsun." ifadelerin kullandı.

        TALİBAN'DAN MESAJ
        Taliban tarafından yapılan açıklamada, kadın haklarına saygı gösterileceği ve kadınların eğitim almasına izin verileceği belirtildi. Taliban daha önceki uygulamaların aksine kadınların yalnız dolaşabileceğini, çalışabileceğini ve başörtü takmalarına izin verileceğini kaydetti.

        KABİL'DE KAÇIŞ BAŞLADI
        Kabil'de binlerce sivil kenti terk etmek için harekete geçti. Sosyal medyada yer alan görüntülerde şehrin neredeyse her bölgesinde trafiğin kilitlendiği görüldü.

        RUSYA'DAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ'NE AÇIL TOPLANMA ÇAĞRISI
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'daki duruma ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) acil toplanması için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

        Kabulov, Rus Ria haber ajansına Afganistan meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Afganistan'daki duruma ilişkin BMGK'nin acil toplanacağını belirten Kabulov, "Bu konuda çalışıyoruz. Meslektaşlarımız bununla yakından ilgileniyor ancak bu, artık durumu değiştirmez, şimdi toplantı yapmak yerine önceden düşünmek gerekirdi." ifadesini kullandı.

        Rusya'nın Kabil Büyükelçiliğinin Afganistan'dan tahliye edilmeyeceğini aktaran Kabulov, Taliban'ın, ülkedeki diplomatik misyonlarının güvenliğini garanti ettiğini kaydetti.

        HAVALİMANI ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEK
        Taliban tarafından yapılan açıklamada, başkent Kabil'de hastanelerin hizmet vermeye devam edeceği ve acil yardımların girişine izin verileceği belirtildi. Açıklamada, havalimanının da çalışmayı sürdüreceği ifade edildi.

        GEÇİŞ HÜKÜMETİ BAŞKANI ALİ AHMED CELALİ
        Eski Afganistan İçişleri Bakanı Ali Ahmed Celali'nin Taliban liderliğindeki geçiş hükümetine başkanlık edeceği açıklandı.

        YÖNETİMİ TALİBAN'A DEVRETMEK İÇİN MÜZAKERELER BAŞLADI
        Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın başkente girmesinin ardından, yönetimin devri için müzakerelere başlanacağını duyurdu.

        TÜRK DIŞİŞİŞLERİ'NDEN AFGANİSTAN'DAKİ VATANDAŞLARA ÇAĞRI
        Türkiye Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi vermesini istedi. Elçiliğin numarası "+93 79 782 82 83" olarak paylaşıldı.

            Yerel kaynaklar, Taliban'ın ülkedeki tüm sınır kapılarının kontrolünü ele geçirdiğini ve Kabil'deki havaalanının Afganistan'dan tek çıkış yolu olarak kaldığını açıkladı.

            SON DAKİKA! TALİBAN'DAN İLK AÇIKLAMA
            Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda başkent Kabil'in merkezini güç kullanarak ele geçirmeyeceklerini duyurdu.

            Mücahid, Kabil'in yoğun nüfusu nedeniyle çatışmalara girmeyeceklerini, başkent merkezini müzakereler yoluyla almak istediklerini ve Taliban mensuplarına kent merkezinin giriş noktalarında beklemeleri emri verdiklerini açıkladı.

            Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'in kenar mahallerine girmeye başladı.

                ABD ordusu Afganistan'ın başkenti Kabil'deki büyükelçiliğini tahliye ediyor.

                Taliban, Afganistan'da başkent Kabil hariç tüm büyük vilayet merkezlerini ve sınır kapılarını ele geçirdi.

                AFGANİSTAN'DA NELER OLUYOR?
                ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban ile barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.

                    Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.

                    Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri artırdı.

                    Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 2021'in ilk yarısında 1659 sivil hayatını kaybederken son bir ayda 1000'den fazla sivil yaşamını yitirdi.

                    Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

                    BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.
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                    Haberler Dünya SON DAKİKA: Taliban Afganistan'ın başkenti Kabil'e girdi! Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk etti
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