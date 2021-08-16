SON DAKİKA! THY'den Afganistan kararı! Uçuşlar iptal edildi

Son dakika haberine göre Türk Hava Yolları (THY) Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti. Ayrıca Afganistan'daki Türklerin tahliyesi için bölgeye uçak gönderildi.

Türk Hava Yolları (THY) Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti.

Edinilen bilgiye göre THY, Afganistan'daki gelişmeler üzerine bu ülkeye uçuşları durdurdu.

Öte yandan, Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için gönderilen THY'ye ait uçağın, 324 yolcuyla saat 14.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.

TALİBAN 20 YIL SONRA KABİL'DE

Afganistan'da Taliban 20 yıl sonra başkent Kabil'i ele geçirdi.

Taliban güçlerinin kentin dış mahallerine girmesi üzerine Devlet Başkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti.

Taliban, hiçbir direnişle karşılaşmadan kent merkezine girdi. Başkanlık sarayı ele geçirildi. Kabil havaalanına ateş açıldığı haberi geliyo