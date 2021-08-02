Yunanistan Eğitim Bakanlığı Batı Trakya'da 12 Türk azınlık okulu daha kapattı! Türkiye'den sert tepki geldi

Eğitim Bakanlığına bağlı Doğu Makedonya Trakya Eyaleti Birinci ve İkinci Dereceli Okullar Bölge Müdürlüğünün 30.07.2021/F.2.1/6762 sayılı kararında, 2021/2022 eğitim yılından itibaren Rodop ilinde 8, İskeçe'de de 4 olmak üzere 12 azınlık okulunun faaliyetlerine geçici olarak ara verildiği belirtildi.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu daha kapatma kararı almasını kınadıklarını bildirdi.