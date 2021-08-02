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    • 02.08.2021 15:47
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    Yunanistan Eğitim Bakanlığı Batı Trakya'da 12 Türk azınlık okulu daha kapattı! Türkiye'den sert tepki geldi

    Yunanistan Eğitim Bakanlığı, Batı Trakya’da öğrenci sayısının yetersiz olmasını gerekçe göstererek 12 azınlık okulunun daha kapatılmasına karar verdi. Dışişleri Bakanlığı, öğrenci sayısının yetersizliğini bahane eden Yunanistan’a sert tepki gösterdi. Söz konusu karara tepki gösteren Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, "Karar, azınlığa karşı planlı ve art niyetli bir çabanın parçası olduğunu açıkça ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı. 2011'den bu yana öğrenci yetersizliği gerekçesiyle kapatılan Türk azınlık ilkokulu sayısı 132’ye yükseldi, faaliyetlerine devam eden toplam okul sayısı 103’e geriledi. Haberin detayları...

    AA
    Yunanistan 12 Türk azınlık okulu daha kapattı

    Eğitim Bakanlığına bağlı Doğu Makedonya Trakya Eyaleti Birinci ve İkinci Dereceli Okullar Bölge Müdürlüğünün 30.07.2021/F.2.1/6762 sayılı kararında, 2021/2022 eğitim yılından itibaren Rodop ilinde 8, İskeçe'de de 4 olmak üzere 12 azınlık okulunun faaliyetlerine geçici olarak ara verildiği belirtildi.

    TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

    Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu daha kapatma kararı almasını kınadıklarını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu son kararla, azınlık ilkokullarının yarısından fazlası kapatılarak, sayılarının 103'e düşürüldüğü, böylelikle Batı Trakya Türk Azınlığına ait ilkokulların "geçici durdurma" yoluyla kapatılmasına yönelik Yunanistan'ın uyguladığı politikanın sistematik bir hal aldığının tescillendiği belirtildi.



    "Yunanistan'ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu daha kapatma kararı almasını kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada bu ülkede okullarla ilgili olarak son yapılan yasal düzenlemede, azınlık okullarının birçok maddede kapsam dışında bırakılarak ayrımcılık yapıldığının görüldüğü, Lozan Barış Antlaşması hükümlerini ihlal eden söz konusu kararların, Batı Trakya'daki Türklere yönelik on yıllardır sürdürülen asimilasyon ve baskı politikalarının eğitim alanındaki yansımasının başka göstergesi olduğuna dikkat çekildi.

    Yunanistan'ın, bir yandan öğrenci azlığı bahanesiyle ilkokul kapatırken diğer yandan ihtiyaç olmasına rağmen yeni azınlık ortaokul/lisesi açılması taleplerini görmezden geldiği ve azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını çeşitli bahanelerle ihlal ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Yunanistan'ı, son yasal düzenlemelerde de görülen, azınlık okullarına yönelik uyguladığı ayrımcı politikaya son vermeye davet ediyoruz. Uluslararası toplum, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi üyesi bir ülkede insan haklarının sistemli bir biçimde ihlal edilmesine daha fazla seyirci kalmamalıdır. Türkiye, hem ikili temaslarda hem de uluslararası platformlarda, azınlığın hak ve hukuk mücadelesini desteklemeye devam edecektir."

    Yunanistan Eğitim Bakanlığı gün içinde Batı Trakya'da öğrenci sayısının yetersiz olmasını gerekçe göstererek 12 azınlık okulunun daha kapatılmasına karar vermişti.

        Kararla 2011'den bu yana öğrenci yetersizliği gerekçesiyle sistematik olarak kapatılan Türk azınlık ilkokulu sayısı 132'ye yükselirken, Rodop, İskeçe ve Evros illerinde faaliyetlerine devam eden toplam okul sayısı 103'e düştü.

        TÜRK AZINLIK TEPKİLİ

        Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulundan (BTTADK) yapılan açıklamada, Türk azınlığın, son yıllarda azınlık okullarının öğrenci azlığı gerekçesiyle kapatılmasının üzüntü ve endişeyle karşılandığı belirtilerek, Eğitim Bakanlığının kararı "azınlığa karşı planlı ve art niyetli bir çabanın parçası" olarak değerlendirildi.

        Azınlık eğitiminin statüsünün Lozan Antlaşması başta olmak üzere, uluslararası anlaşmalar ve Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan protokoller ve sözleşmeler ile belirlendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Ülkemiz Yunanistan'ın ve özellikle mevcut hükümetin, azınlık eğitimiyle ilgili antidemokratik uygulamaları ve yıllardır dile getirilen haklı taleplere karşı duyarsız tutumu karşısında hayal kırıklığımızı ve tepkimizi vurgulamak isteriz. Bu yıl açıklanan kapatma kararları bütün ülkenin tatile girdiği bir dönemde yayınlanmıştır. Başlı başına bu durum bile kararın Batı Trakya Türk Azınlığına karşı planlı ve art niyetli bir çabanın parçası olduğunu açıkça ortaya koymaktadır."

        Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliğinden (BTTÖB) yayımlanan açıklamada da azınlık okullarının azınlığa danışılmadan kapatıldığına dikkat çekilerek, "Ne insani ilişkilere ne de çoğulcu demokrasiye uygun olan bu davranışı kınıyor ve kabul etmiyoruz." ifadesine yer verildi.

        BTTADK ve BTTÖB açıklamalarında ayrıca, Yunanistan'da, Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve kısa bir süre önce parlamentoda kabul edilen, okulların bağış kabul edebilmesi, eğitim, spor ve kültürel faaliyetlerinde yerel yönetimlerle iş birliği yapması gibi reform niteliğinde uygulamalar öngören yasada azınlık okullarının uygulama dışında bırakıldığı belirtilerek, bu durumun kafalarda soru işaretleri yarattığı ifade edildi.

            İki azınlık kurumunun açıklamalarında, söz konusu yasada yer alan bazı maddelerin Lozan Antlaşması gereği azınlık okullarının da sahip olması gereken haklar içerdiği vurgulanarak, azınlık eğitimi ile ilgili çıkarılacak yasalarda azınlık toplumunun muhatap alınması talebi bir kez daha vurgulandı.

            OKULLARIN KAPATILMASI UYGULAMASI

            Yunanistan'da, 2011'de eğitim alanındaki giderler azaltılarak daha iyi eğitim sağlanmasına yönelik yapılması kararlaştırılan "okulların birleştirilmesi" uygulaması kapsamında, ülke çapındaki okul sayısı 1933'ten 877'ye indirilmiş, bu çerçevede de öğrenci sayısı az olan Batı Trakya'da ilk olarak 14 azınlık okulu kapatılmıştı. Devam eden uygulama kapsamında, yeni eğitim yılı başında öğrenci sayısı 9'un altına düşen ilkokulların faaliyetleri geçici olarak durduruluyor. Kapanan okullardaki az sayıdaki öğrenciler bölgedeki en yakın okullara kaydırılıyor.

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            Haberler Dünya Yunanistan Eğitim Bakanlığı Batı Trakya'da 12 Türk azınlık okulu daha kapattı! Türkiye'den sert tepki geldi