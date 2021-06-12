Türkiye ve Yunanistan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Atina ziyaretinde Kovid-19 aşılarının karşılıklı tanınması konusunda mutabakata vardı. Batı Trakya Türkleri, Yunanistan hükümetine bir an önce bu konuda sözünü tutması yönünde çağrı yaptı.
Değişim Hareketi (KİNAL) Rodop Milletvekili İlhan Ahmet, Trakya ve Doğu Makedonya bölgeleri özelinde yerel turizmin büyük oranda Türkiye'den gelen turistlere bağlı olduğuna dikkat çekti.
Soydaşlar, testleri negatif olanların iki ülke arasında seyahat edebilmesinin önünü açan anlaşmanın derhal uygulamaya konulmasını talep ediyor.