Miçotakis, "Biz, AB Zirvesi bildirisinde kaydedildiği gibi her zaman kademeli, orantılı ve geri dönülebilir pozitif bir gündeme açığız" ifadesini kullandı. Öte yandan TRT Haber'deki detaylara göre Fransa'nın Strasbourg kentinde toplanan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Yunanistan'ı Batı Trakya konusundaki kararları uygulaması için uyardı.