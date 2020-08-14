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    • 14.08.2020 08:03
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    Son dakika: 'dan 'da tahrik: Türk köyüne asker gönderdiler

    Son dakika herine göre, ’deki gerilim tırmanırken Atina yönetimi ’daki Türk azınlığı hedef almaya başladı. 8 Türk okulunun kapatılmasından sonra Yunan komandoları, İskeçe’nin Gökçepınar köyünde tam teçhizatlı eğitim yaptı. “Bizim köylere bugüne kadar silahlı askerler girmedi. Bu ilk defa oluyor” diyen Birlik Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlhan Tahsin, azınlığa gözdağı verilmek istendiğini söyledi.

    Batı Trakya'da tehlikeli tahrik!

    'ın, Türk topluluklarına ait okulları sistematik bir şekilde kapatmasına 'nın tepki göstermesinin ardından Atina boş durmadı. İskeçe Dağlık Bölgesi Mustafçova Belediyesi'ne bağlı Gökçepınar Köyü girişinde bulunan 4'üncü Kolordu'ya bağlı komando birliği, köy içinde tam teçhizatlı eğitim yaptı. Şahin Köyü girişinde de askeri hareketlilik yaşandı. Yunan birliklerine bağlı askeri araçlar, köyün girişine kadar gelerek konuşlandı. Bir süre sonra da bölgeden ayrıldı.



    KÖYE SİLAHLA GİRDİLER
    Komando birliğinin yıllardır aynı bölgede bulunduğuna dikkat çeken Birlik Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlhan Tahsin, "Köyün girişinde bulunan Komando bölüğündeki komandolar Gökçepınar Köyü'nün iç kısımlarına geldi. Köy mezarlığı ve sokaklarda silahlı eğitim yaptı. Bizim köylere bugüne kadar silahlı askerler girmedi. Bu ilk defa yapılan bir hareket" dedi.



    ZAMANLAMASI MANİDAR
    Yeni Şafak'ın herine göre, Dışişleri Bakanlığı'nın Batı Trakya'daki okullara ilişkin yaptığı açıklamadan hemen sonra böyle bir operasyonun manidar olduğunu kaydeden Tahsin, "Azınlığa gözdağı vermek istiyorlar. Bakın dikkatli olun biz buradayız. Bu yapılan kabul edilir bir şey değil. Yaşananları Akdeniz'de gelişen olaylarla birlikte okumak gerekiyor. Tam köyün içerisinde gerilla savaşı gibi bir durum. 'Batı Trakyalılar bize saldırırsa buradayız' mesajı. Bunlar, bizim bölgede hücrelerimizin olduğunu düşünüyorlar ve bu hücreler harekete geçmesin diye gözdağı vermeye çalışıyorlar. "Bölgedeki yetkili askeri birimler veya Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı bu ilginç uygulama ile ilgili şu ana kadar henüz bir açıklama yapmadı. Ayrıca Şahin köyü girişinde de askeri hareketlilik gözlemlendi. Askeri araçlar köyün girişine kadar gelerek konuşlandı ve belli bir süreden sonra ayrıldıkları görüldü" diye konuştu.




    Haberler Güncel Son dakika: Yunanistan'dan Batı Trakya'da tahrik: Türk köyüne asker gönderdiler
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