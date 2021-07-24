ABD'de Joe Biden'ın icraatlarını onaylayanların oranı yüzde 50'ye kadar düştü

Ankette, Biden'ın Demokratlar ve bağımsızlar arasındaki notunun Beyaz Saray'a geldikten sonra ilk kez bu kadar düşük olduğuna işaret edilerek, genel ortalamanın hazirandaki yüzde 56'dan bu ay yüzde 50'ye gerilediği belirtildi.
6-12 Temmuz arasında gerçekleştirilen anketin sonuçlarını değerlendiren analistler, Biden'ın onay oranının düşüşünü, ekonomideki bazı olumlu gelişmelere rağmen tüketiciye yansıyan pahalılık ile son haftalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşılamaların yavaşlaması ve vaka sayısının artmasına bağlıyor.