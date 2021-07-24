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    • 24.07.2021 15:48
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    Wikipedia’nın kurucusu Larry Sanger'den itiraf gibi açıklama: Tek taraflı, güvenilmez, manipülasyona açık

    İnternet ansiklopedisi olarak nitelendirilen Wikipedia, "Türkiye'yi terör gruplarıyla aynı düzlemde gösteren" içeriklerle ilgili herhangi bir işlem yapılmaması üzerine, siteye Türkiye'den erişim 29 Nisan 2017 tarihinde BTK tarafından durdurulmuştu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 15 Ocak 2020'de Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı üzerine Wikipedia'yı erişime açmıştı. Türkiye'nin de zaman zaman derin krizler yaşadığı Wikipedia tüm dünyada tartışmaların odağında. Wikipedia'ya bilgi girişi yapabilmek için üye olma zorunluluğu bulunmuyor. Bu durum, bilgilerin herkes tarafından eklenebilmesine ve değiştirilmesine olanak veriyor. Wikipedia, bu açık kaynaklı yapısı nedeniyle hatalı bilgiler de içerebildiği için bazı uzmanlar tarafından eleştirilmiş ve özellikle akademik çalışmalar için kaynak oluşturulamayacağı savunulmuştu. Akademik kaynak olarak kabul görmeyen, içeriğinin güvenilirliği tartışmalı olan ve manipülasyona açık olan platform ile ilgili son açıklama kurusucu Larry Sanger'den geldi. Sanger'in açıklamaları, platformun ne denli güvenilmez ve manipülasyona açık bir kaynak olduğunun itirafı niteliğinde...

    Tek taraflı, güvenilmez, manipülasyona açık

    İnternette kontrol ve denetimden uzak, herkesin katılımına açık kaynaklar dijital çağın en büyük hastalıklarından olan bilgi kirliliğinin sebeplerinin başını çekiyor. Yıllar boyunca benzer tartışmaların odağında olan platformlardan bir tanesi de İnternet ansiklopedisi olarak nitelendirilen Wikipedia.

    Türkiye ile de zaman zaman krizler yaşayan Wikipedia, "Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar yapıldığı" gerekçesiyle 2017 yılında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından uyarılmıştı. "Türkiye'yi terör gruplarıyla aynı düzlemde gösteren" içeriklerle ilgili herhangi bir işlem yapılmaması üzerine, siteye Türkiye'den erişim 29 Nisan 2017 tarihinde BTK tarafından durdurulmuştu.




    KURUCUSUNDAN İTİRAF GİBİ SÖZLER
    Wikipedia'nın kurucularından Larry Sanger, tartışmalara ilişkin itiraf gibi açıklamallarda bulundu. Sanger, sayfaların çoğunlukla tek yanlı görüşler ile dolduğunu söyledi.

    "BİLGİLER YANLI VE GÜVENİLMEZ"
    ABD Başkanı Joe Biden başlığına atıfla Wikipedia'da yer alan kimi bilgilerin yanlı ve güvenilmez olduğunu ifade eden Sanger, Joe Biden sayfasının sadece Demokratların bakış açısı ile yazıldığı ve Cumhuriyetçilerin görüşlerine yer vermediğini ayrıca şirketlerin ücret karşılığı yazarlar ve editörler ile anlaşarak sayfaları manipüle ettiğini söyledi.



    "TEK YÖNLÜ VE AKADEMİK DEĞİL"
    Benzer şekilde Hristiyanlık, uyuşturucu ticaretinin serbestleştirilmesi, gibi geniş sosyal toplulukları ilgilendiren başlıkların da tek yönlü bilgiler içerdiğini ve akademik olmadığını ifade etti.

    KAR AMAÇLI EDİTÖRLÜK VAR TESPİT ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL
    Sanger açıklamasında Wikipedia'da editörlük yapanların da şirketleştiği, kâr amaçlı editörlük yapıldığı ve anonim yazarlık nedeniyle bunların tespitinin mümkün olmadığından hareketle Wikipedia üzerinde egemenlik sağlamak istendiğine dair iddialarda bulundu.

    "TARAFSIZ BİLGİ KENDİNE YER BULAMIYOR"
    Tarafsız bilginin ancak gazetecilik, referans içerikler ve basılı yayınların harmanlanması ile sağlanabileceğine ancak bunun da günümüz koşullarında
    mümkün olmadığına işaret ederek sadece inandıkları dinin, partinin veya kişinin görüşlerini duymak isteyenlerin insanlıktan çıktığını ifade etti.
    Covid konusunda ise içeriğin çoğunluğunun uluslararası kuruluşların görüşlerini yansıttığını ve özellikle liberal çizgideki ikincil kaynakların yer
    bulamadığını söyledi. Buradan hareketle tarafsız bilginin yer bulamadığını ve ana akım anlatının Wikipedia'da hâkim olduğunun altını çizdi.



        WİKİPEDİA NE KADAR TARAFSIZ?
        Sanger'ın altını defalarca çizdiği tarafsızlık Wikipedia açısından da bir hayli tartışmalı. Özellikle politik konularda Wikipedia başlıklarında ve içeriklerinde kullanılan dil tarafsız olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla burada bahsedilen "tarafsızlığın" emperyalizmin hâkim söylemi ile sınırlı olduğu anlaşılıyor.

        2017 YILINDA ERİŞİME KAPATILMIŞTI
        Wikipedia, "Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar yapıldığı" gerekçesiyle 2017 yılında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından uyarılmıştı.

        "Türkiye'yi terör gruplarıyla aynı düzlemde gösteren" içeriklerle ilgili herhangi bir işlem yapılmaması üzerine, siteye Türkiye'den erişim 29 Nisan 2017 tarihinde BTK tarafından durdurulmuştu.

        Wikipedia'nın bağlı bulunduğu Wikimedia Vakfı, erişimin engellenmesinin ardından ilgili karara itiraz etmiş ve vakfın mahkemeye yaptığı başvuru reddedilmişti.

        3 yıla yakın süredir Türkiye'de erişime kapalı olan site, Wikimedia Vakfı tarafından Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuru sonrası, mahkemenin "erişimin engellenmesi kararı verilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği" gerekçesiyle oy çokluğuyla aldığı karar doğrultsunda tekrar erişime açılmıştı.

        Wikipedia kurucusu Jimmy Wales, Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Anayasa Mahkemesi, Wikipedia'ya erişim engelinin kaldırılması gerektiğine karar verdi. Tekrar hoşgeldin Türkiye." ifadelerini kullanmıştı.

        WİKİPEDİA'NIN ZAYIF YÖNLERİ
        Resmi Gazete'de yer alan gerekçeli karara göre Wikipedia'nın en zayıf yönünün onun vandalizm için kullanılmaya müsait yapısı olduğuna dikkat çekiliyordu. Kararda şu ifadelere yer verilmişti:

        "Bariz vandalizm girişimleri kolayca tespit edilip düzeltilmesine rağmen, göze çarpmayan vandalizm veya bakış açısı eksikliği içeren maddeler oldukça fazladır. Sık denetlenen maddelerde daha az gözükmek üzere, maddeler bazı yönlerden eksik olabilir. Örneğin bir maddede bir bakış açısı iyi yansıtılmış olmasına rağmen diğer bakış açıları üzerinde durulmamış veya göz ardı edilmiş olabilir."

        WİKİPEDİA NEDİR?
        2001 yılında Jimmy Wales and Larry Sanger tarafından kurulan Wikipedia ismi, Hawaii dilinde hızlı anlamına gelen "wiki" ve Antik Yunan Medeniyeti'nde "kapsamlı kültürel eğitim sistemi" anlamına gelen paideia kelimesinden türetildi. Jimmy Wales Wikipedia'yı, "Dünya üzerindeki her insana kendi dilinde, en üst kalitede, bedava bir ansiklopedi oluşturma ve dağıtma uğraşısı" olarak tanımlıyor.

        Wikipedia'nın içerikleri, sitenin gönüllülerin ortaklaşa çabasıyla oluşturuluyor. Wikipedia'ya bilgi girişi yapabilmek için üye olma zorunluluğu bulunmuyor. Bu durum, bilgilerin herkes tarafından eklenebilmesine ve değiştirilmesine olanak veriyor. Wikipedia, bu açık kaynaklı yapısı nedeniyle hatalı bilgiler de içerebildiği için bazı uzmanlar tarafından eleştirilmiş ve özellikle akademik çalışmalar için kaynak oluşturulamayacağı savunulmuştu.

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        Tek taraflı, güvenilmez, manipülasyona açık
        Haberler Dünya Wikipedia’nın kurucusu Larry Sanger'den itiraf gibi açıklama: Tek taraflı, güvenilmez, manipülasyona açık