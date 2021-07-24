Wikipedia’nın kurucusu Larry Sanger'den itiraf gibi açıklama: Tek taraflı, güvenilmez, manipülasyona açık

İnternette kontrol ve denetimden uzak, herkesin katılımına açık kaynaklar dijital çağın en büyük hastalıklarından olan bilgi kirliliğinin sebeplerinin başını çekiyor. Yıllar boyunca benzer tartışmaların odağında olan platformlardan bir tanesi de İnternet ansiklopedisi olarak nitelendirilen Wikipedia.
Türkiye ile de zaman zaman krizler yaşayan Wikipedia, "Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar yapıldığı" gerekçesiyle 2017 yılında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından uyarılmıştı. "Türkiye'yi terör gruplarıyla aynı düzlemde gösteren" içeriklerle ilgili herhangi bir işlem yapılmaması üzerine, siteye Türkiye'den erişim 29 Nisan 2017 tarihinde BTK tarafından durdurulmuştu.
KURUCUSUNDAN İTİRAF GİBİ SÖZLER
Wikipedia'nın kurucularından Larry Sanger, tartışmalara ilişkin itiraf gibi açıklamallarda bulundu. Sanger, sayfaların çoğunlukla tek yanlı görüşler ile dolduğunu söyledi.
"BİLGİLER YANLI VE GÜVENİLMEZ"
ABD Başkanı Joe Biden başlığına atıfla Wikipedia'da yer alan kimi bilgilerin yanlı ve güvenilmez olduğunu ifade eden Sanger, Joe Biden sayfasının sadece Demokratların bakış açısı ile yazıldığı ve Cumhuriyetçilerin görüşlerine yer vermediğini ayrıca şirketlerin ücret karşılığı yazarlar ve editörler ile anlaşarak sayfaları manipüle ettiğini söyledi.
"TEK YÖNLÜ VE AKADEMİK DEĞİL"
Benzer şekilde Hristiyanlık, uyuşturucu ticaretinin serbestleştirilmesi, gibi geniş sosyal toplulukları ilgilendiren başlıkların da tek yönlü bilgiler içerdiğini ve akademik olmadığını ifade etti.
KAR AMAÇLI EDİTÖRLÜK VAR TESPİT ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL
Sanger açıklamasında Wikipedia'da editörlük yapanların da şirketleştiği, kâr amaçlı editörlük yapıldığı ve anonim yazarlık nedeniyle bunların tespitinin mümkün olmadığından hareketle Wikipedia üzerinde egemenlik sağlamak istendiğine dair iddialarda bulundu.
"TARAFSIZ BİLGİ KENDİNE YER BULAMIYOR"
Tarafsız bilginin ancak gazetecilik, referans içerikler ve basılı yayınların harmanlanması ile sağlanabileceğine ancak bunun da günümüz koşullarında
mümkün olmadığına işaret ederek sadece inandıkları dinin, partinin veya kişinin görüşlerini duymak isteyenlerin insanlıktan çıktığını ifade etti.
Covid konusunda ise içeriğin çoğunluğunun uluslararası kuruluşların görüşlerini yansıttığını ve özellikle liberal çizgideki ikincil kaynakların yer
bulamadığını söyledi. Buradan hareketle tarafsız bilginin yer bulamadığını ve ana akım anlatının Wikipedia'da hâkim olduğunun altını çizdi.