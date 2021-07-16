MİT'in paketlediği FETÖ'cü Orhan İnandı'dan flaş Joe Biden itirafı: Hayal kırıklığı

Edinilen bilgilere göre Orhan İnandı, kendisine yakın gördüğü örgüt üyeleriyle yaptığı toplantıda dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. İnandı örgütün ABD'de Biden ve ekibinin yönetime gelişine çok güvendiğini, ilk birkaç ayın bu inancın koruduğunu anlattı.