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    • Dünya
    • 21.07.2021 21:11
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    • 21.07.2021 21:13
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    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 30 Ağustos'ta ABD'ye gidecek! Mevzu Kırım ve Donbas...

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin 30 Ağustos’ta ABD'yi ziyaret edeceği bildirildi. Ziyaretin ana konusu Donbas ile Kırım'daki statüko mücadelesi olacak. Haberin detayları...

    AA
    Zelenskiy'in ABD'ye gideceği tarih belli oldu! Kırım...

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Zelenskiy'i Beyaz Saray'da ağırlayacağı belirtilerek, "Bu ziyaret, Rusya'nın Donbas ve Kırım'da devam eden saldırganlığı karşısında ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini teyit edecek." ifadesi kullanıldı.

    Açıklamada ayrıca, ziyarette enerji güvenliği konusunda iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin ele alınacağı, Zelenskiy'nin yolsuzlukla mücadele ve ortak demokratik değerlere dayalı reformları uygulama çabalarına desteğin değerlendirileceği kaydedildi.

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