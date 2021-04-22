Putin'den Zelenskiy’in 'Donbas’ta görüşme teklifi'ne yanıt: Moskova’da görüşebiliriz

Ukrayna'nın doğusundaki krizin çözümü için Üçlü Temas Grubunun toplandığı platformun Belarus'un başkenti Minsk'ten başka bir ülkeye alınması ile ilgili Ukrayna'nın önerisini de değerlendiren Putin, Belarus'un görüşmeler için sadece platform sağladığını ve görüşmelere dahil olmadığını hatırlattı.

Putin, "Bu durum sanki Donbas'taki problemleri tartışmaktan kaçınmak ve Minsk Anlaşması'nı öldürmek için sebep aramaya benziyor." diye konuştu.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko da Putin ile görüşmesi esnasında bir gazetecinin, Ukrayna'nın Üçlü Temas Grubu platformunun Minsk'ten alınıp başka bir ülkede yapılması yönündeki önerisi ile ilgili sorusunu cevaplandırdı.