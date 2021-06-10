NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesinde Ukrayna içinde ve çevresindeki güvenlik durumuyla Rusya'nın bölgedeki askeri yığınağı ele alındı.

Stoltenberg, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine NATO'nun tam desteğini teyit ederek bu ülkeye desteklerinin süreceğini vurguladı.

UKRAYNA REFORMLARINA NATO'DAN DESTEK

Rusya'nın saldırgan tutumu ve NATO'nun ortaklarına güçlü desteğin gelecek hafta düzenlenecek zirve toplantısında liderlerce görüşüleceğini söyleyen Stoltenberg, NATO ülkelerinin liderlerinin açık kapı politikasına bağlılıklarını teyit edeceklerini beklediğini aktardı.

Stoltenberg ayrıca, Ukrayna'nın reformlarının NATO tarafından destekleneceğini vurguladı.

