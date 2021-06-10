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    • Dünya
    • 11.06.2021 01:38
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    • 11.06.2021 01:40
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    'dan 'ya tam destek: Stoltenberg, ile görüştü

    Genel Sekreteri , 14 Haziran'daki öncesinde Devlet Başkanı ile görüşerek NATO'nun desteğini iletti.

    AA
    NATO'dan Ukrayna'ya tam destek

    'dan yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter ile Devlet Başkanı arasındaki telefon görüşmesinde Ukrayna içinde ve çevresindeki güvenlik durumuyla 'nın bölgedeki askeri yığınağı ele alındı.

    Stoltenberg, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine NATO'nun tam desteğini teyit ederek bu ülkeye desteklerinin süreceğini vurguladı.

    UKRAYNA REFORMLARINA NATO'DAN DESTEK
    Rusya'nın saldırgan tutumu ve NATO'nun ortaklarına güçlü desteğin gelecek hafta düzenlenecek zirve toplantısında liderlerce görüşüleceğini söyleyen Stoltenberg, NATO ülkelerinin liderlerinin açık kapı politikasına bağlılıklarını teyit edeceklerini beklediğini aktardı.

    Stoltenberg ayrıca, Ukrayna'nın reformlarının NATO tarafından destekleneceğini vurguladı.

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