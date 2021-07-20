Suriye muhalefeti, terör örgütü YPG/PKK ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki gösterdi

Suriye muhalefetinin çatı örgütü SMDK, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi"nin Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"PKK İLE DOĞRUDAN İLİŞKİNİN İLANIDIR"
Terör örgütü PYD/YPG'nin PKK ile organik bağı bulunduğuna vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Fransa Cumhurbaşkanının terörist PYD milislerinin heyetiyle görüşmesi, üzücü ve kaygı vericidir. PYD ile muamele yolunu açmak, terör örgütü PKK ile doğrudan ilişkinin ilanıdır. Bu milisler, Suriye halkına karşı tehcir, demografik yapıyı değiştirme ve çeşitli suçlar işlemiştir. Suriye halkına kendilerini zorla empoze eden bu milisleri tanımak, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal etmektir."
MACRON SARAYDA AĞIRLADIĞI PKK'LILARA DESTEK SÖZÜ VERDİ
Macron'un daveti üzerine Pazartesi günü Paris'te yapılan görüşmeye, PKK/PYD/YPG'nin sözde Suriye Demokratik Konseyi Yürütme Konseyi (SDK) Başkanı İlham Ahmed, Yürütme Konseyi Eşbaşkanı PKK/PYD'li elebaşı Berivan Halid ve Deyrizor elebaşısı Hasan Yusuf katılmıştı.