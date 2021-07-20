Suriye muhalefeti, terör örgütü YPG/PKK ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki gösterdi

"Fransa Cumhurbaşkanının terörist PYD milislerinin heyetiyle görüşmesi, üzücü ve kaygı vericidir. PYD ile muamele yolunu açmak, terör örgütü PKK ile doğrudan ilişkinin ilanıdır. Bu milisler, Suriye halkına karşı tehcir, demografik yapıyı değiştirme ve çeşitli suçlar işlemiştir. Suriye halkına kendilerini zorla empoze eden bu milisleri tanımak, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal etmektir."