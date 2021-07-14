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    Son dakika! Afrin'de PKK/YPG katliamı! Toplu sivil mezarlığı bulundu

    Gelen son dakika haberine göre, Suriye'nin Afrin kentinde bölücü terör örgütü PKK/YPG'nİn 35 sivili katlettikten sonra gömdüğü toplu mezar bulundu.

    Afrin'de PKK/YPG katliamı!

    Son dakika haberi... Suriye'nin Afrin kentinde bölücü terör örgütü PKK/YPG'nİn 35 sivili katlettikten sonra gömdüğü toplu mezar bulundu.

    Afrin'i işgal eden eli kanlı terör örgütü 2018 yılı Ocak ayında Zeytin Dalı Harekatı (ZDH) başlamadan hemen önce Yeni Afrin Mahallesinde boş araziye iş makinesi (kepçe) vasıtası ile 15-20 metre genişliğinde kazı yaptı.

    Örgüt mensuplarının kamyonetlerle beraberlerinde getirdikleri daha önce infaz ettikleri kimliği belirsiz şahısları bu kazdıkları alana gömdü. Ihbar üzerine Afrin savcılığının talimatı ile harekete geçen ekipler, bahse konu yerde kazı çalışmasına başladı. Yapılan kazı sonucunda çuvalların içerisinde şekilde 35 cansız beden bulundu.

        Bölgedeki aramalara havanın kararması nedeniyle ara verildi. Çalışmaların yarın devam edecek. Cesetlerine ulaşılan 35 kişinin kimlik belirleme çalışmalarına kazı çalışması tamamlandıktan sonra başlanacak.

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