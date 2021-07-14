Son dakika! Afrin'de PKK/YPG katliamı! Toplu sivil mezarlığı bulundu

Örgüt mensuplarının kamyonetlerle beraberlerinde getirdikleri daha önce infaz ettikleri kimliği belirsiz şahısları bu kazdıkları alana gömdü. Ihbar üzerine Afrin savcılığının talimatı ile harekete geçen ekipler, bahse konu yerde kazı çalışmasına başladı. Yapılan kazı sonucunda çuvalların içerisinde şekilde 35 cansız beden bulundu.