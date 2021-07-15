Fransa, terör sevgisinde sınır tanımadı. Suriye'deki Lafarge isimli şirketini YPG'nin ardından DEAŞ'ın hizmetine açtı

ABD ve Avrupa, teröristlere kucak açtı. Masum sivilleri katleden terör örgütleriyle anlaştı! Başrolde bu kez Fransa vardı! Fransız çimento şirketi Lafarge'nin Suriye'deki fabrikasını terör örgütü PKK/YPG'ye teslim ettiği ortaya çıktı.

Hainler, buradaki çimento ile tünel bile yaptı! Desteğin deşifre edilmesinin ardından bir skandal gelişme daha yaşandı. Lafarge'ye ait fabrikanın 2014'te terör örgütü DEAŞ'a tahsis edildiği ortaya çıktı.

Şirket yetkilileri, 2013-2014'te DEAŞ ve YPG'ye 13 milyon Euro ödeme bile yaptı! Şirket hakkında Haziran 2017'de soruşturma açıldı. Lafarge'ın yönetim kurulu başkanı Bruno Lafont, önceki gün yapılan duruşmada Fransa devletinin işbirliğinden haberdar olduğunu açıkladı!