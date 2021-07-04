Beyrut Limanı'nda 11 ay önce, 2 bin 750 ton amonyum nitrat patlamıştı! Hala aydınlatılamadı

Geçen yıl 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin infilak etmesi sonucu Beyrut Limanı'nda yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin yakınları ile yaralananlar, her ayın 4'ünde olduğu gibi bugün de adalet talebiyle Beyrut Limanı'nın kapısında toplandı.