Beyrut Limanı'nda 11 ay önce, 2 bin 750 ton amonyum nitrat patlamıştı! Hala aydınlatılamadı

Geçen yıl 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin infilak etmesi sonucu Beyrut Limanı'nda yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin yakınları ile yaralananlar, her ayın 4'ünde olduğu gibi bugün de adalet talebiyle Beyrut Limanı'nın kapısında toplandı.
Patlamada yaşamını yitiren yakınlarının fotoğraflarını taşıyan onlarca vatandaş, "soruşturmanın uzatılmasına hayır", "Beyrut Limanı patlamasında yaralananları da kapsayacak sosyal adalet olmadan felaketten çıkış olmayacak" yazılı pankartlar taşıdı.
Söz konusu patlamayı, ülkedeki yolsuzluğun getirdiği bir felaket olarak nitelendiren eylemciler, patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönündeki talebin yerine getirilmesini istedi.