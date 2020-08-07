"Ve biz terk edildik. 10 aydır bir barut fıçısında yaşıyoruz. Bizi ve onlarca kişi ölüme sürüklendi. Olayın yaşandığı zaman kendi ülkemin medyasını ve Lübnanlı yetkilileri uyardım. Ama kimse uyarımızı dikkate almadı " ifadelerini kullandı.