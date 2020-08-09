Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu'ndan Beyrut'a ziyaret

Lübnan, geçtiğimiz salı günü tarihinin en acı günlerinden birini yaşadı. Başkent Beyrut'ta 6 yıldır depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat patladı. Kulakları sağır eden patlamanın ardından 154 öldü, 6 bin kişi de yaralandı. Dün, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Beyrut'a gitti. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüşme gerçekleştirdi. Ardından patlamanın meydana geldiği limanı inceledi. Burada basın açıklaması yapan Oktay, şunları söyledi:



Oktay ve Çavuşoğlu, dün patlamanın olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Lübnanlı kardeşlerimize, Cumhurbaşkanımızın, Türk milletimizin baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere buradayız. Mersin ve İskenderun Limanı'mızı, buradaki Beyrut Limanı tekrardan inşa edilip normal fonksiyonel hale geldiği ana kadar Lübnan'ın ticari ve ekonomik faaliyetlerinde ülkenin hizmetine sunacağımızı ifade ettik. Son derece mutlu oldular, memnun oldular, değerlendirecekler. Görüşmeler devam edecek."



Korkunç patlamanın ardından Lübnan Limanı kullanılamaz hale geldi

LÜBNAN'DA ERKEN SEÇİM KARARI

Patlamadan sonra göstericiler, Lübnan'ı karıştırmaya çalıştı. Başbakan Hassan Diyab ise erken seçim kanununu yarın Bakanlar Kurulu'na sunacağını açıkladı.



Hassan Diyab