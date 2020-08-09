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    • 09.08.2020 Gazete
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu'ndan Beyrut'a ziyaret

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün Beyrut’a gitti. Ziyarette, Türkiye’nin halkının yanında olduğunu söyledi. “ ve İskenderun limanlarımız, tekrar inşa edilene kadar Lübnan’ın hizmetine sunulacak” dedi.

    Güvenli liman Türkiye

    Lübnan, geçtiğimiz salı günü tarihinin en acı günlerinden birini yaşadı. Başkent Beyrut'ta 6 yıldır depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat patladı. Kulakları sağır eden patlamanın ardından 154 öldü, 6 bin kişi de yaralandı. Dün, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Beyrut'a gitti. Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüşme gerçekleştirdi. Ardından patlamanın meydana geldiği limanı inceledi. Burada basın açıklaması yapan Oktay, şunları söyledi:


    Oktay ve Çavuşoğlu, dün patlamanın olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

    Lübnanlı kardeşlerimize, Cumhurbaşkanımızın, Türk milletimizin baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere buradayız. ve İskenderun Limanı'mızı, buradaki tekrardan inşa edilip normal fonksiyonel hale geldiği ana kadar Lübnan'ın ticari ve ekonomik faaliyetlerinde ülkenin hizmetine sunacağımızı ifade ettik. Son derece mutlu oldular, memnun oldular, değerlendirecekler. Görüşmeler devam edecek."


    Korkunç patlamanın ardından Lübnan Limanı kullanılamaz hale geldi

    LÜBNAN'DA ERKEN SEÇİM KARARI
    Patlamadan     sonra göstericiler, Lübnan'ı karıştırmaya çalıştı. Başbakan ise erken seçim kanununu yarın Bakanlar Kurulu'na sunacağını açıkladı.


    Hassan Diyab

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