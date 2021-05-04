Lübnan Başbakanı Hassan Diyab da daha önce Beyrut Limanı'ndaki patlama anına ait görüntüleri Fransa ve İtalya'dan beklediklerini belirtmişti.

BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.