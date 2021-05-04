Lübnan, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamanın peşini bırakmıyor.
13 ÜLKETE TALEP YAZISI
Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Beyrut Limanı'ndaki patlamayı soruşturmakla görevli Tarık el-Baytar, soruşturmayı tamamlama çabaları kapsamında Lübnan'ın üzerinde uydusu olan 13 ülkeye bir talep yazdı.
UYDU GÖRÜNTÜLERİ İSTENDİ
Beyrut Limanı'ndaki patlama yerine ait uydu görüntülerinin kendileriyle paylaşılması istenirken, henüz ifadesini vermeyen tanıkların dinlenmesine devam edildiğine dikkat çekildi.
Lübnan Başbakanı Hassan Diyab da daha önce Beyrut Limanı'ndaki patlama anına ait görüntüleri Fransa ve İtalya'dan beklediklerini belirtmişti.
BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.