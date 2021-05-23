Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD istihbaratının bir raporuna dayandırdığı özel haberi, Kovid-19 salgınının ilk kaynağının Vuhan'daki laboratuvar olabileceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.
3 ARAŞTIRMACI HASTANEYE BAŞVURDU
Haberde, ABD istihbaratının ilgili raporuna göre, Kasım 2019'da Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs ve mevsimsel grip belirtilerine benzer şikayetlerle hastalanıp hastaneye başvurduğu ileri sürüldü.
EN GÜÇLÜ İSTİHBARATLARDAN BİRİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
Gazeteye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bazı yetkililer, söz konusu istihbaratın hala desteklenmesi gereken bir güvenilirlik seviyesinde olduğunu dile getirirken, bazıları ise raporun konuyla ilgili en güçlü ve sağlam istihbaratlardan biri olduğuna inandıklarını belirtti.
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