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    • Dünya
    • 24.05.2021 01:32
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    • 24.05.2021 01:42
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    Dikkat çeken raporu! Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacıda, salgından önce Kovid-19 belirtisi...

    , raporunu kaynak göstererek, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasından hemen önce, 'deki Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs belirtileriyle hastaneye başvurduğunu yazdı. Haberin detayları...

    AA
    Vuhan Laboratuvarı'nda salgından önce Kovid-19...

    Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD istihbaratının bir raporuna dayandırdığı özel haberi, Kovid-19 salgınının ilk kaynağının Vuhan'daki laboratuvar olabileceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

    3 ARAŞTIRMACI HASTANEYE BAŞVURDU

    Haberde, ABD istihbaratının ilgili raporuna göre, Kasım 2019'da Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs ve mevsimsel grip belirtilerine benzer şikayetlerle hastalanıp hastaneye başvurduğu ileri sürüldü.

    EN GÜÇLÜ İSTİHBARATLARDAN BİRİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

    Gazeteye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bazı yetkililer, söz konusu istihbaratın hala desteklenmesi gereken bir güvenilirlik seviyesinde olduğunu dile getirirken, bazıları ise raporun konuyla ilgili en güçlü ve sağlam istihbaratlardan biri olduğuna inandıklarını belirtti.

    TRUMP ÇİN'İ SUÇLUYORDU

        Önceki ABD Başkanı Donald Trump, görev süresi boyunca pek çok kez virüsün yayılmasından dolayı Pekin'i suçlamış, ABD istihbaratının geçen yılın sonunda yayımlanan raporunda, Kovid-19'un Vuhan'daki laboratuvardan çıkmış olabileceğine ilişkin bulgulardan bahsedilmişti.

        DSÖ YALANLADI

        Çin yönetimi söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Dünya Sağlık Örgütünden konuyu araştıran bir heyet de virüsün söz konusu laboratuvardan yayıldığı iddialarının gerçekçi olmadığı sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı.

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        Vuhan Laboratuvarı'nda salgından önce Kovid-19...
        Haberler Dünya Dikkat çeken ABD istihbarat raporu! Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacıda, salgından önce Kovid-19 belirtisi...