General Arakizade, İran ordusunun herhangi bir biyolojik tehdidi zamanında fark etmeye ve bu konuda gerekli eylemleri üstlenmeye hazır olduğunu iddia etti.

İndependent Türkçe'de yer alan habere göre, İran'da orduya bağlı hastanelerin yüzde 70'inin koronavirüse yakalanmış hastalarla dolu olduğunu belirten Arakizade, "İyileşen hastalar için de 10 bin yatak hazırlayacağız" dedi.