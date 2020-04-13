Ülkesinin Mehr haber ajansına konuşan İran ordusunun sağlık bölüm başkanı Hasan Arakizade, koronavirüs hakkında yaptığı açıklamada "Her ülke meselenin arkasında herhangi bir biyolojik savaşa benzerlik var mı diye bakıyor. İran'daki bilim merkezlerimiz de bu konuda araştırmalarını sürdürüyor fakat kesin bir karar için daha çok zaman ve çaba gerekiyor" dedi.
General Arakizade, İran ordusunun herhangi bir biyolojik tehdidi zamanında fark etmeye ve bu konuda gerekli eylemleri üstlenmeye hazır olduğunu iddia etti.
İndependent Türkçe'de yer alan habere göre, İran'da orduya bağlı hastanelerin yüzde 70'inin koronavirüse yakalanmış hastalarla dolu olduğunu belirten Arakizade, "İyileşen hastalar için de 10 bin yatak hazırlayacağız" dedi.
Koronavirüs yüzünden meydana gelen kitlesel ölümlerde Çin'den sonra İran ön plana çıkmıştı. İranlı yetkililer o dönemden bu yana, biyolojik silah ihtimalinden sıklıkla bahsediyor.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, ülkede hızla yayılan ve birçok üst düzey isme de sirayet eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD'nin biyolojik saldırısı olabileceğini Mart başında söylemişti.
Ülkedeki resmi rakamlara göre, 70 binden fazla kişi koronavirüs kaparken, bunların yaklaşık 4 bin 500'ü yaşamını yitirdi.
Dünya genelinde teyitli koronavirüs vakası sayısı 1 milyon 850 bini geçerken 114 bini aşkın kişinin salgın yüzünden öldüğü tahmin ediliyor.
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