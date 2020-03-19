Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 19.03.2020 12:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.03.2020 12:40
    ABONE OL

    hükümetinin le ilgili gizli raporu yayınlandı! Salgın 18 ay sürecek!

    ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve her geçen gün artarak yayılan hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı. ’li Nec York Times gazetesi, ABD hükümetinin koronavirüs ile ilgili gizli raporlarına ulaşıldığını açıkladı. Söz konusu gizli raporda salgının 18 ay boyunca sürebileceği ve dalgalar halinde yayılacağı bildirildi.

    ABD hükümetinin koronavirüsle ilgili gizli raporu yayınlandı!

    hükümeti tarafından ile ilgili gizli bir rapor hazırlandı. Gizli raporun 100 sayfasına ulaştıklarını belirten , salgının 18 ay sürebileceğini ve tıbbi malzeme sıkıntısının baş göstereceğini ileri sürdü.

    YÖNETİMDE KOORDİNASYON SORUNU DOĞABİLİR
    Raporda koronavirüsün, ABD halkını dalgalar halinde etkileyeceği ve eyalet ile yerel yönetimler arasında koordinasyon problemi yaşanabileceği ifade edildi.

    New York Times raporun ABD Başkanı 'ın ilan ettiği cuma günü yayınlandığını ve yönetim i bir eylem planı niteliğini taşıdığını vurguladı.

    HASTANELERDE KAPASİTE AŞIMI OLABİLİR
    Raporda, salgının hızla yayılmasıyla, hastane ve tıbbi merkezlerde kapasite aşımı olabileceği, hangi kurumun hastanelere yardımcı olabileceği belirtiliyor.

    New York Times, raporda salgın sebebiyle tıbbi malzeme kıtlığı ve tıbbi personel sıkıntısı yaşanabileceğini, salgınla baş etmek için ABD Başkanının yetkilerinin genişletilebileceği vurgulanıyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi ABD hükümetinin koronavirüsle ilgili gizli raporu yayınlandı! Salgın 18 ay sürecek!
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri