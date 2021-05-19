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    Netanyahu, katliamda hız kesmedi: 'nin "Meşru müdafaa hakkınız var" gazına geldi

    Netanyahu, katliamda hız kesmedi. ’nin “Meşru müdafaa hakkınız var” gazına geldi. ’de 61’i çocuk, 232 kişiyi canından etti. ABD Başkanı 'le görüşen Netanyahu, kendilerine verdiği desteğe teşekkür etti!

    Gayrimeşru

    Netanyahu, katliamda hız kesmedi. 'nin "Meşru müdafaa hakkınız var" gazına geldi. 'de 61'i çocuk, 232 kişiyi canından etti.

    İsrail Başbakanı , Gaze'ye yönelik saldırıların durmayacağını söyledi. Savaş uçakları, önceki gece sabaha kadar 65 saldırı gerçekleştirdi. ABD Başkanı 'le görüşen Netanyahu, kendilerine verdiği desteğe teşekkür etti! ABD'nin " size saldırıyor, meşru müdafaa hakkınız var" şeklindeki destek sözleri üzerine bir kez daha gaza geldi. Şehre aralıksız 48 saat boyunca bomba yağdırılması emrini verdi. Bölgede yaralanan Filistinliler, tedavi için 'a gönderildi. Çocuk doktoru ya BBC'ye verdiği demeçte, "Gazze'deki durum gittikçe kötüleşiyor, sistem çöküyor" dedi.

    İsrail'in attığı füze patlamayınca onlarca insan kurtuldu.

    İsrail bombardımanında okul, ev, mülteci kampı, yetimhane, hastane, basın merkezi, cami, cadde, yol, sağlık merkezi, hükümet binası yerle bir edildi.

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