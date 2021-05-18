Türkiye'deki 189 üniversitenin rektörünün imzasının bulunduğu bildiri, OSTİM Teknik Üniversitesinde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna ilan edildi.
İşte o bildiri:
"İsrail, Gazze şeridinde yerleşik sivil ve savunmasız Filistinlilere yönelik uygulamalara, yaşam hakkını ortadan kaldıran şiddet, baskı ve saldırılara bir yenisini daha ekleyerek bebek, çocuk, kadın ve yaşlılar dâhil çok sayıda masum sivil insanı öldürmüş, yaralamış, evsiz bırakmıştır.
"SİSTEMATİK BİR SOYKIRIM"
İnsan haklarını umursamayan İsrail, dünya toplumunun gözü önünde, sistematik bir soykırım yoluyla bebek, çocuk, kadın ve yaşlı gözetmeden sivilleri öldürmeye, evlerini ve topraklarını gasp etmeye, tarım alanlarını yok etmeye devam etmektedir.
"EGEMEN BİR DEVLET KURMALARI İÇİN FİLİSTİN TOPLUMUNA..."
Aralıksız devam eden kanlı saldırılar sebebiyle üniversite rektörleri olarak uluslararası topluma sesleniyoruz: