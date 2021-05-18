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    • 18.05.2021 18:27
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    nden için adalet ve insan hakları çağrısı: Filistin toplumuna gerekli destek gecikmeksizin verilmelidir

    'in, işgal ettiği Doğu Kudüs'te bulunan ve 'deki saldırılarına karşı 'deki nden tepki geldi. Önde gelen üniversitelerin rektörleri, 3 dilde bildiri yayımladı. Bildiride, İsrail saldırısı altındaki liler için adaletin sağlanması ve insan haklarının korunması çağrısı yapıldı. Haberin detayları...

    Üniversite rektörlerinden Filistin çağrısı

    Türkiye'deki 189 üniversitenin rektörünün imzasının bulunduğu bildiri, OSTİM Teknik Üniversitesinde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna ilan edildi.

    İşte o bildiri:

    "İsrail, Gazze şeridinde yerleşik sivil ve savunmasız Filistinlilere yönelik uygulamalara, yaşam hakkını ortadan kaldıran şiddet, baskı ve saldırılara bir yenisini daha ekleyerek bebek, çocuk, kadın ve yaşlılar dâhil çok sayıda masum sivil insanı öldürmüş, yaralamış, evsiz bırakmıştır.

    "SİSTEMATİK BİR SOYKIRIM"

    İnsan haklarını umursamayan İsrail, dünya toplumunun gözü önünde, sistematik bir soykırım yoluyla bebek, çocuk, kadın ve yaşlı gözetmeden sivilleri öldürmeye, evlerini ve topraklarını gasp etmeye, tarım alanlarını yok etmeye devam etmektedir.

    "EGEMEN BİR DEVLET KURMALARI İÇİN FİLİSTİN TOPLUMUNA..."

    Aralıksız devam eden kanlı saldırılar sebebiyle üniversite rektörleri olarak uluslararası topluma sesleniyoruz:

        Birleşmiş Milletler'in (BM) uluslararası insan hakları hukuku ilkeleri çerçevesinde saldırılar, yıkım ve tahliyeler durdurulmalı; onurlu yaşama haklarını garanti altına alan egemen bir devlet kurmaları için Filistin toplumuna gerekli destek gecikmeksizin verilmelidir.

        "FİLİSTİN HALKININ ZARARLARI TAZMİN EDİLMELİ"

        Uluslararası yargı organlarının 1967 yılından bu yana İsrail askeri güçlerinin işgali altındaki Doğu Kudüs dâhil Filistin topraklarında yargı yetkisine sahip olduklarına dair kararları mevcuttur. Bu kararlar, İsrail'in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesinin ve söz konusu suçların sorumlularının tespit edilmesinin önünü açmaktadır. Bu doğrultuda, uluslararası insan hakları yargı kurumlarını İsrail'in hukuk ve insanlık dışı baskı ve saldırılarına karşı net bir tavır takınarak görevlerini yerine getirmeye ve saldırıları durdurmaya davet ediyoruz. Sorumluların yargılanmasını ve Filistin halkının zararlarının tazmin edilmesini de talep ediyoruz.

        "FİLİSTİNLİLERİN ONURLU YAŞAMA VE MÜLKİYET HAKLARI KORUNMALI"

        Bu bildiride imzası olan bizler, Filistinlilerin en doğal insan hakkı olan onurlu yaşama ve mülkiyet haklarının korunması hususunda verdiği mücadeleye saygı ile destek verdiğimizi ve daima yanlarında olacağımızı beyan ediyoruz. Ayrıca, akan kanın durması ve Filistinlilere yapılan saldırıların sonlandırılması için arabuluculuk dâhil her türlü insani görevi üstlenmeye hazır olduğumuzu uluslararası kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

        BİLDİRİYİ İMZALAYAN 189 ÜNİVERSİTE REKTÖRÜ;

        Prof. Dr. Mahmut Ak İstanbul Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Namık Ak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Ali Akdoğan Ordu Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Halil Akkanat Türk Alman Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Nihat Akkuş İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Metin Aksoy Selçuk Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Semih Aktekin Nevşehir Hacı Bektaşı Veli Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Mustafa Alişarlı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Seyhan Alkan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma Iğdır Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. M. Fatih Andı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Sudi Apak İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. M. Emin Arat Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Atilla Arkan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Ömer Arıöz Toros Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. M. Hasan Aslan Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Ersan Aslan Kırıkkale Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu Trabzon Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Ahmet Ataç Manisa Celal Beyar Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Murat Aşkar İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Necmettin Atsu Kent Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Ünal Ay Çağ Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Nuri Aydın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü
        Prof. Dr. Mahmut Aydın Samsun Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Orhan Aydın Tarsus Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. İbrahim Aydınlı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Burhan Aykaç İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl Yeditepe Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Hasan Ayrancı Çankırı Karatekin Üniversitesi Eski Rektörü
        Prof. Dr. Yusuf Baran İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü
        Prof. Dr. Fuat Bayram Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Apdullah Bayram Nişantaşı Üniversitesi Eski Rektörü
        Prof. Dr. Mustafa Berktaş İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Şükrü Beydemir Bilecek Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Mehmet Biber Ardahan Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Necdet Budak Ege Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Mehmet Bulut İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Yılmaz Can Giresun Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Niyazi Can Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Suat Cebeci Yalova Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Nihat Demircan Çakar Düzce Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Osman Çakır İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Bülent Çakmak Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Mustafa Çalış Erciyes Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Ahmet Çamsarı Mersin Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. İbrahim Çapak Bingöl Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkcı Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik Harran Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Gülfettin Çelik İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Özgür Çengel İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Ömer Ceran İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Hüseyin Çiçek Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Harun Çiftçi Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Çavlan Çiftçi Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Ömer Çomaklı Atatürk Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Cumhur Çökmüş Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Mustafa Çufalı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Güner Dağlı SANKO Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Nihat Dalgın Sinop Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. İdris Demir Batman Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Yavuz Demir Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Tolga Depci İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Türkay Dereli Kalyoncu Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. İbrahim Diler Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Hazım Tamer Dodurka İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Aydın Durmuş Batman Üniversitesi Eski Rektörü
        Prof. Dr. Handan İnci Elçi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Süleyman Elmacı Amasya Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Muzaffer Elmas Sakarya Üniversitesi Eski Rektörü - Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı
        Prof. Dr. Necmettin Elmastaş Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Hasan Erbay Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Fuat Erdal Anadolu Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Cevdet Erdöl Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Oral Erdoğan Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan - Altınbaş Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan Şırnak Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Murat Ferman – Beykent Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Fahrettin Göktaş Fırat Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü Adıyaman Üniversitesi Eski Rektörü
        Prof. Dr. Bülent Gümüşel Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Kerim Güney Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran Hacettepe Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Mustafa Güvençer İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Erhan Güzel İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Ali Haberal Başkent Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Nükhet Hotar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Sadettin Hülagü Kocaeli Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Cemal İbiş Işık Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Kenan İnan Avrasya Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Ubeyde İpek Munzur Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Yadigar İzmirli İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Ercan Kahya İTÜ Kıbrıs Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Ekrem Kalan Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Hüsnü Kapu Kafkas Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Muhsin Kar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. M. Doğan Karacoşkun Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Ahmet Karadağ Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Arif Karademir Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Mehmet Karakaş Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Vatan Karakaya Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Mehmet Karakoç Dicle Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Hüseyin Karaman Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa Kayseri Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Erdal Karaöz İstinye Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Şahin Karasar Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar Kapadokya Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Ertuğrul Karsak Galatasaray Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Vural Kavuncu Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Hasan Kaya Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi
        Prof. Dr. Ahmet Kızılay İnönü Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Adem Korkmaz Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. İsmail Koyuncu İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Mustaf Verşan Kök Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Saffet Köse İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Mehmet Kul Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. İlter Kuş Balıkesir Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Ahmet Kutluhan Pamukkale Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Mustafa Küçük İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Akın Levent Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Sedat Murat Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Yücel Oğurlu İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Nurullah Okumuş Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Arif Özaydın Gaziantep Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. İbrahim Özcoşar Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Babür Özçelik Konya Teknik Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Süleyman Özdemir Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Sami Özgül Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Özlenen Özkan Akdeniz Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Turgut Özkan İstanbul Doğuş Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Ali Osman Öztürk Hitit Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Erol Özvar Marmara Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Mustafa Paç Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Ömer Pakiş Hakkari Üniversitesi
        Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Refik Polat Karabük Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Bayram Sade KTO Karatay Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Yusuf Sarınay TOBB ETÜ Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Ekrem Savaş Uşak Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Fatih Savaşan Sakarya Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Yusuf Şahin Aksaray Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Mümin Şahin Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Bünyamin Şahin Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Bülent Şengörür Kırklareli Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Kemal Şenocak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Hamdullah Şevli Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Nihat Şındak Siirt Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu Trakya Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Yusuf Tekin Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Tevfik Tezcaner Ufuk Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal Kastamonu Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Meryem Tuncel Çukurova Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Mehmet Turgut Adıyaman Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Mehmet Tümay Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Mutlu Türkmen Bayburt Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Yusuf Ulcay Bursa Teknik Üniversitesi Eski Rektörü
        Prof. Dr. Zafer Utlu İstanbul Haliç Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Kazım Uysal Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Orhan Uzun Bartın Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Turgay Uzun Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Mustafa Ünal Akdeniz Üniversitesi Eski Rektörü
        Prof. Dr. Yavuz Ünal Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Necdet Ünüvar Ankara Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Şenay Yalçın İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Musa Yıldız Gazi Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Alim Yıldız Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Cengiz Yılmaz Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Tamer Yılmaz Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Murat Yülek OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. İsmail Yüksek Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Adnan Yüksel Biruni Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. H. İbrahim Zeybek Gümüşhane Üniversitesi Rektörü
        Prof. Dr. Cem Zorlu Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

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        Haberler Güncel Üniversite rektörlerinden Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı: Filistin toplumuna gerekli destek gecikmeksizin verilmelidir