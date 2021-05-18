Dünya, İsrail'in Filistin'deki katliamını sessiz kaldı. BM'den hala etkili bir ses çıkmadı. Bazı ülkelerden gelen cılız kanımalar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya geri adım attıramadı.

Çocuk katili, Türkiye'nin "Barış gücü" teklifine bile kulaklarını tıkadı. Kendi iktidarını korumak için Gazze'ye saldırı başlattığı yönündeki eleştirilere "saçma" diyerek karşı çıktı. İsrail savaş uçakları, 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye bomba yağdırdı. Her geçen gün, bilanço daha da ağırlaştı. Enkaz yığınına dönen binalarda onlarca kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı. Son gelen bilgilere göre, 60'ı çocuk, 40'ı kadın 200 kişi şehit oldu.

BABA FERYAT!

Gazze'de 3 çocuk babası Ahmed Mansi, İsrail saldırısında savaş uçaklarının sesinden korkan kızlarını sakinleştirip kameraya alarak 12 Mayıs'ta Youtube'de paylaştı. "Bu yıl bayramımızı mahvettiler" başlığı yayımladı. Ancak o baba, önceki günkü saldırıda, şehit düştü.

PARİS HİLTON ÇARK ETTİ!

ABD'li ünlü model Paris Hilton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu benim yüreğimi acıtıyor. Hiç kimse korkuyla yaşamak zorunda kalmamalı. Kalbim bu küçük kız ve onun gibi bütün çocukların yanında" ifadelerini kullandı. Ancak Yahudiler'den tepki alınca paylaşımını kaldırdı.

İSRAİL'İN BELLALISI!

İsrail devleti, Filistin halkına yapılan saldırıları protesto eden ünlü manken Bella Hadid'i hedef aldı. Resmi Twitter hesabından, "Bella Hadid gibi ünlüler, Yahudileri denize dökmeye destek verirken, aslında Yahudi devletini yok etmeye destek veriyorlar. Yazıklar olsun" ifadesini kullandı.