Terörist İsrail devleti, en büyük dostu olan Amerika Birleşik Devletleri ve birçok Batı ülkesinin desteğiyle masum Filistin halkının üzerine bombalar yağdırarak savaş suçu işliyor. İsrail'in hava saldırıları sonucu aralarında çocukların da olduğu 212 Filistinli yaşamını yitirirken yüzlerce kişi de yaralı. BM'nin açıkladığı rapora göre, terörist İsrail'in saldırıları sonucu 38 binden fazla Filistinli yerlerinde oldu.
OKULLARA SIĞINDILAR
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Gazze'de yerinden edilen çok sayıda Filistinlinin çevredeki 48 okula sığındığını söyledi.
İsrail'in hava saldırıları nedeniyle Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sayısının 38 bini geçtiğini belirten Dujarric, evlerinin yıkılması sonucu ise 2 bin 500'den fazla kişinin evsiz kaldığına, 41 okulun ise saldırılarda zarar gördüğüne dikkati çekti.