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    • Dünya
    • 17.05.2021 22:57
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    • 17.05.2021 23:10
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    Terörist , başta olmak üzere aldığı desteklerle masum Filistinlileri vurdu! 38 bin Filistinli...

    Terörist devleti, en büyük dostu olan ve birçok ülkesinin desteğiyle masum Filistin halkının üzerine bombalar yağdırarak savaş suçu işliyor. İsrail'in hava saldırıları sonucu aralarında çocukların da olduğu 212 Filistinli yaşamını yitirirken yüzlerce kişi de yaralı. 'nin açıkladığı rapora göre, terörist İsrail'in saldırıları sonucu 38 binden fazla Filistinli yerlerinde oldu.

    İsrail 38 bin Filistinliyi yerinden etti

    Terörist İsrail devleti, en büyük dostu olan Amerika Birleşik Devletleri ve birçok Batı ülkesinin desteğiyle masum Filistin halkının üzerine bombalar yağdırarak savaş suçu işliyor. İsrail'in hava saldırıları sonucu aralarında çocukların da olduğu 212 Filistinli yaşamını yitirirken yüzlerce kişi de yaralı. BM'nin açıkladığı rapora göre, terörist İsrail'in saldırıları sonucu 38 binden fazla Filistinli yerlerinde oldu.

    OKULLARA SIĞINDILAR
    BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Gazze'de yerinden edilen çok sayıda Filistinlinin çevredeki 48 okula sığındığını söyledi.

    İsrail'in hava saldırıları nedeniyle Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sayısının 38 bini geçtiğini belirten Dujarric, evlerinin yıkılması sonucu ise 2 bin 500'den fazla kişinin evsiz kaldığına, 41 okulun ise saldırılarda zarar gördüğüne dikkati çekti.

        TEMEL GEREKSİNİMLERDEN MAHRUMLAR
        Elektriğe erişimin günlük 6 ila 8 saate kadar düştüğünü ve bu durumun sağlık hizmetlerini de etkilediğini ifade eden Dujarric, İsrail ve Filistinli gruplara BM ve diğer insani yardım örgütlerinin gıda ve yakıt yardımlarını ulaştırmasına müsaade etmeleri çağrısında bulundu.

        Dujarric ayrıca tüm taraflara uluslararası insani hukuka ve insan hakları hukukuna saygı duyulması yükümlüğünü hatırlattı.

        BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland'ın tüm taraflarla gerginliği azaltmak için çalıştığını söyleyen Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in de gelişmeleri yakından takip ettiğini ve farklı seviyelerde çeşitli görüşmeler yaptığını ifade etti.

        BM ADETA KAÇIYOR!
        Genel Sekreter'in Filistinli sivillerin korunması için uluslararası koruma mekanizması kurulması yönündeki çağrıları destekleyip desteklemediği sorusuna ise Dujarric, "Şu an önceliğimiz çatışmaların sona erdirilmesi ve insani yardımlar. Sonrasında siyasi sürece dönülmesi... Mekanizmaya gelince ise üye ülkelerden bir tür teklif görmemiz gerek." yanıtını verdi.

            İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi ve Mescid-i Aksa'da ramazan ayının başından itibaren devam eden gerginlik 7 Mayıs'ta İsrail polisinin Filistinlilere plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmesiyle tırmanmaya başladı.

            İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 61'i çocuk olmak üzere 212'ye yükseldi.

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            Haberler Dünya Terörist İsrail, başta ABD olmak üzere aldığı desteklerle masum Filistinlileri vurdu! 38 bin Filistinli...