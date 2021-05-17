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    • 17.05.2021 19:36
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    Terör devleti 'i koruyan bir tutum sergileyen 'sosyal abluka'ya alınınca pes etti: 'İsraeli airstrike'

    İşgalci terör devleti 'in 'de kadın, çocuk ve yaşlı ayrımı yapmaksızın masum sivilleri hedef alması sonucu 219 Filistinli şehit oldu. Bu durumu görmezden gelerek İsrail'i koruyan bir tutum sergileyen ve Gazze'deki basın ofislerinin bombalanması haberini İsrail'in adını vermeden geçen , 'sosyal abluka'ya alınınca pes etti. , ilk kez işgalciler için 'İsraeli airstrike' yani "İsrail hava saldırısı" ifadesini kullandı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İngiliz Reuters gerçekler karşısında pes etti!

    İsrail, tüm dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlemeye devam ediyor...



    Kudüs'teki işgal girişimlerini sürdüren, Mescid-i Aksa'ya çirkin saldırılarda bulunan siyonist terör devleti, Gazze'de sivillerin yaşadığı evler, fabrikalar, caddeler, alt yapılar ve hatta sağlık merkezlerini hedef aldı.



    219 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU
    Kadın, çocuk ve yaşlı ayrımı yapılmaksızın direkt sivillerin hedef alnıdğı bu saldırılar sonucu 50'den fazlası çocuk, 30'dan fazlası kadın olmak üzere 219 Filistinli şehit oldu.

    İsrail'le normalleşmek için 'ihanet anlaşmasına' imza atan petrol zengini şımarık Arap ülkeleri yaşanan bu katliamlar karşısında "ölüm uykusuna" yatmışken Türkiye, tüm makamları ve vatandaşları ile işgalci İsrail'e çok sert bir tepki göstererek net bir tavır takındı.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devlet görevlileri Filistin için yoğun bir diplomasi trafiği yürütürken, Türk medyası da Filistinli mazlumların sesi olarak İsrail terörizmini tüm dünyaya duyuruyor.




        BATI MEDYASININ İKİYÜZLÜ TUTUMU
        Ancak Batı medyası, ikiyüzlü tutumunu Filistin'de yaşanan insanlık dramı karşısında da sürdürdü... İsrail'in terörist faaliyetlerini görmezden gelen ikiyüzlü medya Hamas'ı 'terör oluşumu' olarak ilan edip esas mağdurun İsrailliler olduğu algısını yapmaya çalıştı.

        AP VE AL JAZEERA'NIN OFİSLERİ İSRAİL TARAFINDAN VURULDU
        Geçtiğimiz günlerde İşgalci İsrail ordusu, Gazze şehrinde yer alan Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu 13 katlı katlı bir binayı vurdu.

        Bölgede yabancı medya kuruluşlarının ofis açmasına karşı olan İsrail'in 4 füzeyle vurduğu 13 katlı bina, çökerek yerle bir oldu.



        REUTERS SALDIRIYI "İSRAİL YAPTI" DİYEMEDİ



        İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Gazze'de basın kuruluşlarının olduğu binanın İsrail tarafından bombalanmasına ilişkin haberi abonelerine 'son dakika' olarak servis ederken 'İsrail'in herhangi bir şekilde adını geçirmedi.



        Reuters, geçtiğimiz günlerde de aracıyla Filistinli sivilleri ezen işgalciyi, 'masum' olarak göstermişti.



            İŞGALCİLERİ KORUYAN REUTERS PES ETTİ: 'İSRAELİ AİRSTRİKE'
            İşgalci terör devleti koruyan bir tutum sergileyen Reuters, başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok noktasındaki sosyal medya kullanıcıları tarafından sosyal medya baskısına uğradı. Bu durum karşısında algıyı bırakıp gerçekleri paylaşmak zorunda kalan Reuters, ilk kez işgalciler için 'İsraeli airstrike' yani "İsrail hava saldırısı" ifadesini kullandı.



            Reuters'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı videoda, "İsrail hava saldırısı sırasında Gazze'deki evinin vurulmasının ardından altı yaşındaki Filistinli bir kız, moloz yığınının derinliklerinde bulundu" ifadelerine yer verildi.

            Takvim.com.tr editörü Ahmet Zeren'in derlediği habere göre; Sosyal medyayı etkin kullanan Türk vatandaşları, İsrail terörizmini ve Gazze'deki durumu tüm dünyaya haykırdı.



            İSRAİL SOSYAL ABLUKADA
            Türk sosyal medya kullanıcıları, Kudüs'teki işgal girişimini, Mescid-i Aksa'daki çirkin saldırıları ve Gazze'deki soykırımı lanetledi, attıkları tweetler, paylaştıkları görsel ve videolar ile İsrail'i 'sosyal abluka'ya aldı.





            İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir Türk sosyal medya kullancısının bozguna uğratması bunun en somut örneği...



                TÜRK SOSYAL MEDYA KULLANICISI NETANYAHU'YU BOZGUNA UĞRATTI!
                Zeynep Hilal Demirci isimli bir Twitter kullancısı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 'Share the truth' yani "Doğruları paylaş" başlıklı tweetine verdiği videolu yanıt ile alçak kara propaganda girişimini engelledi.

                Türk sosyal medya kullancısının Netanyahu'ya cevap olarak paylaştığı "OK. I am sharing the truth" yani "Tamam! Ben gerçeği paylaşıyorum" başlıklı video, Netanyahu'nun tweetinden daha çok etkileşim alarak beğeni ve RT rekoru kırdı. Bu durum, İsrail terörizmi karşısında sosyal medyanın önemini de bir kez daha gözler önüne serdi.



                #FilistinYalnızDeğil, #GenocideinGaza, #GazaUnderAttack, #HopetoGaza ve #FreePalastine etiketi altında düzenli olarak paylaşım yapan Türk Twitter kulanıcıları, masum ve mazlum Filistin halkının çığlını tüm dünyaya duyurdu.
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                Haberler Güncel Terör devleti İsrail'i koruyan bir tutum sergileyen Reuters 'sosyal abluka'ya alınınca pes etti: 'İsraeli airstrike'