İsrail, tüm dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlemeye devam ediyor...
Kudüs'teki işgal girişimlerini sürdüren, Mescid-i Aksa'ya çirkin saldırılarda bulunan siyonist terör devleti, Gazze'de sivillerin yaşadığı evler, fabrikalar, caddeler, alt yapılar ve hatta sağlık merkezlerini hedef aldı.
219 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU
Kadın, çocuk ve yaşlı ayrımı yapılmaksızın direkt sivillerin hedef alnıdğı bu saldırılar sonucu 50'den fazlası çocuk, 30'dan fazlası kadın olmak üzere 219 Filistinli şehit oldu.
İsrail'le normalleşmek için 'ihanet anlaşmasına' imza atan petrol zengini şımarık Arap ülkeleri yaşanan bu katliamlar karşısında "ölüm uykusuna" yatmışken Türkiye, tüm makamları ve vatandaşları ile işgalci İsrail'e çok sert bir tepki göstererek net bir tavır takındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devlet görevlileri Filistin için yoğun bir diplomasi trafiği yürütürken, Türk medyası da Filistinli mazlumların sesi olarak İsrail terörizmini tüm dünyaya duyuruyor.