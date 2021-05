TÜRK SOSYAL MEDYA KULLANICISI NETANYAHU'YU BOZGUNA UĞRATTI!

Zeynep Hilal Demirci isimli bir Twitter kullancısı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 'Share the truth' yani "Doğruları paylaş" başlıklı tweetine verdiği videolu yanıt ile alçak kara propaganda girişimini engelledi.



Türk sosyal medya kullancısının Netanyahu'ya cevap olarak paylaştığı "OK. I am sharing the truth" yani "Tamam! Ben gerçeği paylaşıyorum" başlıklı video, Netanyahu'nun tweetinden daha çok etkileşim alarak beğeni ve RT rekoru kırdı. Bu durum, İsrail terörizmi karşısında sosyal medyanın önemini de bir kez daha gözler önüne serdi.