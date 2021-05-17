





BATI MEDYASININ İKİYÜZLÜ TUTUMU

Ancak Batı medyası, ikiyüzlü tutumunu Filistin'de yaşanan insanlık dramı karşısında da sürdürdü... İsrail'in terörist faaliyetlerini görmezden gelen ikiyüzlü medya Hamas'ı 'terör oluşumu' olarak ilan edip esas mağdurun İsrailliler olduğu algısını yapmaya çalıştı.



AP VE AL JAZEERA'NIN OFİSLERİ İSRAİL TARAFINDAN VURULDU

Geçtiğimiz günlerde İşgalci İsrail ordusu, Gazze şehrinde yer alan Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu 13 katlı katlı bir binayı vurdu.

Bölgede yabancı medya kuruluşlarının ofis açmasına karşı olan İsrail'in 4 füzeyle vurduğu 13 katlı bina, çökerek yerle bir oldu.