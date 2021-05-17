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    • Dünya
    • 18.05.2021 00:30
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    • 18.05.2021 00:39
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    Terör devleti 'in bebek katili Başbakanı Netanyahu, 'ye saldırıların devam edeceği mesajını yineledi

    İşgalci terör devleti , tüm dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlemeye devam ediyor... 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki 'ne düzenleyen İsrail, 61'i çocuk 212 Filistinli'yi şehit etti. Öte yandan İsrail Başbakanı , saldırıların devam edeceği mesajını tekrarladı.

    Katil Netanyahu kana susadı! Saldırılar devam edecek

    Netanyahu, Savunma Bakanı Benny Gantz, Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey İsrailli yetkililerle durum değerlendirme toplantısı düzenledi.




    Toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılara devam edeceklerini dile getirerek, "Tüm İsrail sakinlerine barış ve güvenlik sağlamak için gereken şekilde hareket etmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.



    KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR
    İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.



        Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

        İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

        Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.



        İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

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        Haberler Dünya Terör devleti İsrail'in bebek katili Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye saldırıların devam edeceği mesajını yineledi