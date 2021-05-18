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    • Dünya
    • 18.05.2021 10:20
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    • 18.05.2021 10:27
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    İsrail kana doymuyor! “Saldırılar en az 48 saat daha devam edecek”

    İşgalci İsrail, tepkilere rağmen mazlum Filistin halkını öldürmekten geri durmuyor. (IDF), İsrail’in ’ye yönelik saldırılarının en az 48 saat daha devam edeceğini açıkladı.

    İHA
    “Saldırılar en az 48 saat daha devam edecek”

    İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Aviv Kochavi, İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri operasyonun en az 48 saat daha devam edeceğini açıkladı.


    IDF, gece saatlerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 30 Hamas mensubunun öldürüldüğünü duyurdu. İsrail'in Gazze saldırılarına karşılık veren Hamas'ın İsrail'in Aşdod kentine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 3 İsrailli yaralandı.



    Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212'ye, yaralıların sayısının ise bin 400'e yükseldiği aktarıldı.

    İsrail ise 11 İsraillinin hayatını kaybettiğini, 650 İsraillinin de yaralandığını açıkladı.

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    Haberler Dünya İsrail kana doymuyor! “Saldırılar en az 48 saat daha devam edecek”