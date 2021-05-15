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    • 15.05.2021 09:54
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    SON DAKİKA: 'in saldırılarına 'den 200 füzeyle karşılık verildi

    savaş uçaklarının, 'nde sivil yerleşim yerlerini bombalamasına ve aralarında kadın ve çocukların da olduğu yüzden fazla Filistinlinin şehit düşmesine 'den füzelerle karşılık verildi. ordusundan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam 19.00'dan sabah 06.00'ya dek Gazze'den yaklaşık 200 füze atıldığı belirtildi.

    AA
    İsrail'e karşılık 200 füze

    Açıklamada, bunlardan 30'unun topraklarına düştüğü iddia edilirken, 100'den fazlasının "" hava savunma sistemi tarafından imha edildiği aktarıldı.

    'in , ve kentleri ile Gazze sınırındaki bölgelerde gece saatlerinde birçok kez sirenlerin çaldığı ifade edildi.

    Öte yandan ordusunun sosyal paylaşım sitesi hesabında, Gazze'den atılan füzeler sonucu Aşdod kentinde büyük bir yangın çıktığını gösteren görüntü yayınlandı.

    Yangının mekanı ve meydana gelen hasarla ilgili bilgi paylaşılmadı.

    İsrail polisi de füzelerin Beersheba da bir binaya isabet ettiğini, binada hasar meydana geldiğini aktardı.

    İsrail, 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yoğun hava saldırıları düzenliyor. İsrail'in 'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İsrail'in saldırılarına Gazze'den 200 füzeyle karşılık verildi