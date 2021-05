Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Netanyahu'nun bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, "Başkan Biden, Hamas ve Gazze'deki diğer terör gruplarının roket saldırılarına karşı İsrail'in kendini koruma hakkına güçlü desteğini bir kez daha dile getirdi. Biden, İsrail'deki şehir ve bölgelere yönelik bu rastgele saldırıları kınadı." ifadelerine yer verildi.

Biden ve Netanyahu'nun ABD'nin bölgedeki aktörler ile diplomatik diyaloğu da ele aldığı belirtilen açıklamada, "Başkan Biden, şu andaki çatışmaların, aralarında çocukların da bulunduğu İsrailli ve Filistinli sivillerin yaşamına mal olduğunu not etti." bilgisi verildi.

AP'NİN OFİSİNİN DE YER ALDIĞI BİNANIN VURULMASINI KINAMADI

İsrail'in saldırıları sonucunda bu sabah Associated Press'in (AP) de ofisinin bulunduğu binanın yerle bir olmasına ilişkin bir kınamanın yer almadığı açıklamada, "Başkan Biden, gazetecilerin güvenliği ve emniyeti konusundaki endişelerini dile getirdi ve bu kişilerin korunması gerektiğinin altını çizdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Biden'ın İsrail'deki toplumlararası şiddete yönelik endişelerini ve sükunetin sağlanmasına desteğini dile getirdiği belirtilerek, Kudüs ve Batı Şeria'daki olaylara ilişkin şunlar kaydedildi:

"Biden ve Netanyahu Kudüs'te şu anda artan gerilimi de görüştü ve bu kentin, tüm inançlardan ve arka plandan kişilerin barışçıl bir şekilde birlikte yaşadığı bir yer olmasına yönelik ortak arzularını dile getirdi. Başkan Biden, Batı Şeria'daki şiddetli çatışmalar hakkındaki endişelerini dile getirdi. Biden, Filistin halkının hak ettikleri haysiyet, güvenlik, özgürlük ve ekonomik fırsatlara sahip olmasının sağlanmasına yönelik adımları ve iki devletli çözümü desteklediğini bildirdi."

Açıklamada, iki liderin, gelecek günlerde iletişimde kalınması konusunda da mutabık kaldıkları ifade edildi.