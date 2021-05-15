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    • Dünya
    • 15.05.2021 20:44
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    • 15.05.2021 20:44
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    Filistin Devlet Başkanı Abbas, Başkanı ile 'in terör saldırılarını görüştü

    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Başkanı ile 'in terör saldırılarını, Filistin'deki ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldığı belirtildi. Haberin detayları...

    AA
    Filistin Devlet Başkanı Abbas, Joe Biden ile görüştü

    Fetih Hareketi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve 'le ilişkilerden sorumlu Hüseyin eş-Şeyh sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Başkanı Biden'dan telefon aldığını belirtti.

    Şeyh, Abbas ile Biden'ın görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve olayları masaya yatırdığını kaydetti.

    Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın 13 Mayıs'ta da ABD Dışişleri Bakanı ile bölgedeki gerilimin düşmesi için görüştüğü açıklanmıştı.

    KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

    'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki 'te yer alan ve 'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

    İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

    Bunun üzerine İsrail ordusu, Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

    Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 140 Filistinli hayatını kaybetti.

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