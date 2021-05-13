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    • Dünya
    • 13.05.2021 18:03
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    • 13.05.2021 18:20
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    İzzeddin el-Kassam Tugayları, 'e ait bir gaz platformu ile askeri yığınağı İHA'larla intihar dalışı yaparak vurdu

    Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, intihar dalışı yapan birkaç insansız hava aracıyla (İHA) dün denizde 'e ait bir gaz platformunu, bugün de askeri yığınaklarını hedef aldıklarını açıkladı. Haberin detayları...

    AA
    İzzeddin el-Kassam Tugayları, İHA'larla İsrail'i vurdu

    Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs'ün Kılıcı" adını verdikleri operasyonlarda "yeni bir silahın" (İHA) hizmet vermeye başladığı kaydedildi.

    Açıklamada, yerli üretim olan Şihab isimli İHA'lar ile dün Gazze sahili yakınlarında denizde İsrail'e ait bir gaz platformunu, bugün öğle saatlerinde de Gazze sınırı civarında askeri yığınağın hedef alındığı ifade edildi.

    Bu arada İzzeddin el-Kasam Tugayları tarafından yayınlanan videoda, Kassam üyelerinin üzerine Şihab yazılı İHA'yı uçurmak için hazırlık yaptığı görülüyor.

    İSRAİL GAZZE'Yİ RAMAZAN BAYRAMI'NDA DA VURUYOR: ŞEHİT SAYISI 83'E YÜKSELDİ

        İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı karşıladığı bugün de abluka altındaki Gazze Şeridi İsrail ordusunun saldırılarına hedef olmaya devam ediyor.

        İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına Ramazan Bayramı'nda da devam ederken, 11 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 83'e çıktı.

        KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

        Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

        İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

            Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

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            Haberler Dünya İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e ait bir gaz platformu ile askeri yığınağı İHA'larla intihar dalışı yaparak vurdu