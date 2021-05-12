Başkan Erdoğan'ın tarihi "One minute" sözlerinin üzerinden 12 yıl geçti ancak hiçbir şey değişmedi! İsrail hala masumlara saldırıyor

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere zorunlu göç tehdidiyle başlayan ve Mescid-i Aksa'yı namaz sırasında basarak uyguladığı sistematik devlet terörü Gazze'ye hava saldırısıyla adeta katliama dönüştü. Önceki akşamdan itibaren sivil yerleşim yerlerine bomba yağdıran İsrail 10'u çocuk 28 Filistinliyi katletti. İsrail, 4 gündür süren olaylar ve hava saldırılarında 50'si ağır yaralı 650 Filistinli'yi yaraladı. Sivillerin ikamet ettiği bir apartmana düzenlenen hava saldırısında apartmanda yaşayan 3 kişi öldü. İsrail'in hava bombardımanına tuttuğu Gazze'deki yerleşim yerlerinde kucağında çocuklarla kaçmaya çalışan ailelerin görüntüleri yürekleri dağlarken, bir anne-oğul ile bir baba-oğulun cenazelerinde gözyaşları sel oldu. İsrail saldırısında ölen Filistinli baba Saber ve oğlu Muhammed Süleyman için düzenlenen cenaze töreninde yürekler dağlandı. Şehidin büyük oğlu, babasının ve kardeşinin cansız bedenlerine dokunarak ağıtlar yaktı. Gazze'nin Cebaliye mülteci kampındaki törende İsrail terörü lanetlendi. Gazze kentinin batısındaki Eş-Şatı Mülteci Kampı'nda ise Filistinli anne ve oğlu Subh için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına katılanlar, anne-oğulun cansız bedenleri karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.
HAMAS: VAHŞLİKLERİ GÖZLER ÖNÜNDE
Öte yandan Filistinli direniş gruplaırnı çatısı altında barındıran Ortak Operasyon Odası'ndan yapılan açıklamada "İsrail'i mukaddesatımıza ve halkımızın evlatlarına saldırıda ısrar etmemesi konusunda uyarmıştık. Ancak, ne caydıranı ne vicdanı olan zalim zulmüne devam etti. Bundan dolayı hesabın faturasını ödeme vakti geldi" denilerek 'Kudüs'ün Kılıcı' operasyonunun başlatıldığı duyuruldu. Hamas sözcüsü Fevzi Berhum ise "İsrail'in kasıtlı olarak bombalı saldırılarla sivillerin evlerini hedef alması vahşiliğinin ve suçlarının boyutunu gözler önüne serdi. Filistin direnişi bu saldırılara güçlü ve doğrudan bir yanıt verilmesi sorumluluğu üzerine alındı" dedi. Hamas, İsrail saldırılarında İzzeddin el Kassam Tugayları komutanlarından Muhammed Abdullah Fayyad'ın da yaşamını yitirdiğini duyurdu. İslami Cihad Örgütü de iki komutanının öldürüldüğünü duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, 5 bin takviye askerin Gazze sınırına konuşlandırılması talimatı verdi.
HALKA ATEŞ
Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşayanların İsrail saldırılarını protesto ettiği gösteriye İsrail güçleri müdahale etti. Olaylarda 28 Filistinli yaralandı. Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Filistinlilerin barışçıl gösterileri karşısında ortantısız güç kullandığının altını çizerek "Bu müdahaleler yasa dışıdır" açıklaması yaptı.