Başkan Erdoğan'ın tarihi "One minute" sözlerinin üzerinden 12 yıl geçti ancak hiçbir şey değişmedi! İsrail hala masumlara saldırıyor





GELİN, ZULME KARŞI TEK SES, TEK YÜREK OLALIM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'le ilgili telefon diplomasisi sürüyor. Erdoğan, dün Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ve Katar Emiri Al Sani ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmelerde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırarak Filistinlilere yaşattığı zulüm karşısında, tek yürek ve tek ses olmak gerektiğini belirterek, BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere ilgili tüm platformlarda yakın işbirliğine vurgu yaptı. Erdoğan'ın talimatıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İsrail'in Filistin'e zulmüne karşı uluslarararası toplumu harekete geçirmek için diplomatik girişimlerde bulunuyor. Çavuşoğlu, bölgede gerilimin düşürülmesine ve İsrail'in saldırgan tutumuna son vermesinin sağlanmasına yönelik Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer uluslararası platformlarda atılabilecek adımlara ilişkin, İİT Genel Sekreteri Yusuf el Useymin'in yanı sıra bölgedeki ülkeler ve çeşitli Avrupa ülkelerindeki mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, İsrail'in saldırgan tutumuna ilişkin olarak Rusya, Fas, İran, Mısır, Cezayir, Pakistan, Tunus, Ürdün dışişleri bakanlarıyla ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Al-Othaimeen ile görüştü. Çavuşoğlu'nun görüşmelerde, İİT Kudüs Komitesi'nin toplanması ve Birleşmiş Milletler'in harekete geçmesine yönelik adım atılması çağrısında bulunduğu öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da İsrail'in, Filistin topraklarında olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusu olduğu vurgulanarak "İsrail'in husumet ve gerilimi daha da artırmaktan başka bir amaca hizmet etmeyen bu tür askeri yöntemlere derhal son vermesi sağlanmalıdır" denildi.