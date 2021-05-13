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    • 13.05.2021 08:42
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    SON DAKİKA: Siyasilerden Ramazan Bayramı mesajı: Filistinlilerindir

    Son dakika haberine göre, Terör devleti İsrail işgali altındaki Doğu 'te yaşanan katliamlara Ramazan Bayramı'ndan tepkiler sürüyor. Ramazan Bayramı namazı sonrası İsrail terörüne tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kudüs Filistinlilerindir ve Filistin bağımsız bir devlet olarak inşallah gelecekte haklı yerini alacaktır." dedi. Bayram mesajında Türkiye'nin Filistinli kardeşlerinin yanında olacağını belirten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İnşallah bundan sonra da tüm gayret ve samimiyetimizle Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya ve onların haklı davasını tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz." dedi.

    AA
    Siyasilerden Ramazan Bayramı mesajı

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "1947'den beri devam eden bir zulümden bahsediyoruz. 1948'de kurulan İsrail devleti tamamen bir terör devletine dönmüş durumda. Tamamen devlet terörü uygulayacak 74 yıldır zulüm altında yaşayan kaç tane nesil. İnşallah bu zulüm son bulacaktır" dedi.


    Millet Cami'nde kılınan bayram namazı sonrasında gazetecilerin sorularına cevap veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı zulmün son bulması gerektiğini belirterek, İslam ülkelerinin net bir duruş sergilemesi gerektiğini söyledi.


    "İNŞALLAH TÜNELİN SONUNU DA GÖREBİLİYORUZ"
    Bayramların birlik ve dayanışma günü olduğunu, özellikle salgın döneminde bu dayanışmanın artmasına vesile olacağını belirten Fuat Oktay, "Türkiye tek yürek çarpıyor. Fiziken birbirinin yanında olamasa bile kalben herkes birbirinin yanında. Bu bayramda tedbirlere uyalım. Ama iletişim boyutunda da telefonla da olsa mutlaka bayramlaşmamızı yerine getirelim. Geçen ramazan bayramında namazı bile kılamamıştık, salgına bütün şiddeti ile girdiğimiz bir dönemdi. Hamdolsun bu sene en azından bayram namazımızı da kıldık. İnşallah tünelin sonunu da görebiliyoruz geçen yıl ile kıyasladığımız zaman. En azından hızlı bir şekilde aşılamaya devam ederek, kendi aşılarımızı da geliştirerek bu süreci hızlı bir şekilde geride bırakacağız. Son bir yıla baktığımızda da tamamen salgın ile geçirdiğimiz bir yıldı. Hamdolsun sanayinin çarklarını döndürmeye devam ettik, belki bu yıl, inşallah Türkiye tarihinin belki de en güçlü ihracatının da gerçekleştirileceği, sanayinin, üretimin en çok arttığı yıllardan birisini yaşayacağız. Arzu ediyoruz aldığımız tedbirlerle, hızlı aşılama ile birlikte hizmet sektöründeki sıkıntıları biliyoruz. Burada da esnaflarımız, turizm sektörü başta olmak üzere onların da rahatlayacağı bir sezona girelim diye arzu ediyoruz. Tüm gayretimiz bununla ilgili" diye konuştu.


    "ULUSLARARASI KORUMA DA DAHİL BİR BARIŞ GÜCÜ ORADA YERİNİ ALSIN"
    Azerbaycan'da Karabağ topraklarının bu yıl tamamen özgür bir şekilde bayramı kutladığını belirten Oktay, "Gelecek yıllarda da bugün zulüm altında olan topraklardaki kardeşlerimizin özgürlüklerine kavuştuğu günleri yaşıyor oluruz" ifadelerini kullandı.


    Ramazan bayramının buruk kutlandığını belirten ve İsrail'in zulmü altında inleyen Filistinlilerin olduğunu söyleyen Oktay, "Şehitlerimiz var, bunlardan 17 tanesi çocuk olan şehitlerimiz, hiçbir günahı olmayan. Savunmasız insanların gidip evlerini işgal edeceksiniz, başlarına yıkacaksınız, tüm İslam aleminin kıblegahı olan, aslında üç semavi dinin için de kutsal olan bir bölgenin hem de en kutsal günlerde, ramazan ayında, kadir gecesi arifesinde işgal girişiminde bulunacaksınız, savunmasız insanlara bombalar yağdıracaksınız, sonra da geri çekilip 'bu insanlar kendisini savunuyor' diye de utanma duygusu olmadan ithamda bulunacaksınız. Ne yazık ki, bu ithamları dünyadan da duymaya başladık. Bu insanlığın utancıdır. 1947'den beri devam eden bir zulümden bahsediyoruz. 1948'de kurulan İsrail devleti tamamen bir terör devletine dönmüş durumda. Tamamen devlet terörü uygulayacak 74 yıldır zulüm altında yaşayan kaç tane nesil. İnşallah bu zulüm son bulacaktır. Kim ne yaparsa yapsın Filistin toprağı, Mescid-i Aksa Müslümanların, Filistinlilerindir, Kudüs Filistinlilerindir. Filistin bağımsız bir devlet olarak gelecekte haklı yerini alacaktır. Buna bütün dünya saygı duymak durumunda. Ama sadece saygı duymak veya olayları lanetlemek değil, bunu İslam dünyası için söylüyorum özellikle, gereğini yapmakla da sorumluyuz. İslam dünyasındaki birlik ve beraberliğin arzu edilen seviyede olmaması bunu fırsata dönüştüren, devlet terörü uygulayan bazı mihrakları da harekete geçiriyor. Ramazan bayramı yeniden uyanışımıza, dirilişimize, kendi içimizdeki birlik ve beraberliğe vesile olur. Türkiye olarak biz elimizden gelen her şeyi sonuna kadar yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın gecesi gündüzü bu konuyla ilgili. Bütün dünya, Filistinli kardeşlerimiz de buna şahittir. BM, İİT, Arap Ligi ile olan yoğun istişareler, devlet başkanları ile görüşmeler sonuna kadar sürdürülüyor, harekete geçirilmeye çalışılıyor. Arzu ettiğimiz olay da fiili tedbirlerin alınmasıdır. Sadece kınamaların bir şey ifade etmediğini görüyoruz. BM'de defalarca alınan kararlar var, kınamalar var maalesef bir sonuç alınamıyor. Çünkü net bir duruş sergilenmiyor. Müslümanlara karşı olduğu zaman bu duruşlar sergileniyor. Aynı duruş İsrail'e sergilenmek zorunda. Bu zulüm devam edemez. Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemizdir, ilk kıblemiz olarak ta kalacaktır. Kudüs Filistin'in başkentidir, başkenti olarak kalacaktır. Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapmaya çalışanlar, Kudüs'ün zorla İsrail'in başkenti olmaya çalışan ülkelerde bu zulmü ortaktır, bu duruş karşısında net duruş sergilemeyen herkes buna ortaktır. Uluslararası koruma da dahil bir barış gücü orada yerini alsın" ifadelerini kullandı.


        İletişim Başkanı Fahrettin Altun yayınladığı Ramazan Bayramı mesajında Filistin'de yaşana insanlık katliam ve işgale dikkat çekti.

        Altunm mesajnda şu ifadelere yer verdi:

        Sevgili dostlarım merhaba,

        Bugün, rahmet ve mağfiret ayına veda etmenin hüznü ile bayrama erişmenin mutluluğunu bir arada yaşıyoruz.

        Müslümanlar için böylesine kutlu bir ayda, Filistin'de yaşanan katliam ve işgal yüreklerimizde onulmaz bir yara açtı. İsrail'in uyguladığı işgal politikası ve sürdürdüğü terör eylemlerine dur diyebilmek için var gücümüzle mücadele ediyoruz. İnşallah bundan sonra da tüm gayret ve samimiyetimizle Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya ve onların haklı davasını tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz.

        Sevgili dostlarım bununla birlikte;

        Tüm dünyanın Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği bu zorlu dönemde, hepimizin sağlığı için uygulanan tam kapanma tedbirlerine hep birlikte riayet edelim.

        Bu zorlu salgın sürecini atlatıp sağlıklı, huzurlu, mutlu ve daha müreffeh bir dünyada daha nice bayramlara erişmek duasıyla.

        Bu vesileyle Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum.

        Allah'a emanet olun.

        Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra ilk kez kılınan Ramazan Bayramı namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve binlerce vatandaş katıldı. Namaz sonrası Şentop Ramazan Bayramı ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.


        24 Temmuz 2020 yılında yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde uzun yıllar sonra ilk kez Ramazan Bayramı namazı kılındı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet edilerek kılınan namaza Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve binlerce vatandaş katıldı.


        Namaz sonrası camii çıkışında açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Allah sağlıklı, sıhhatli nice bayramlara bizleri eriştirsin. Sağlık çalışanlarımızın bayramını tebrik ediyorum, sizlerin de bayramını tebrik ediyorum. Bir süredir bayram tadında bayramları yaşayamıyoruz. Dünyayı aşağı yukarı bir salgın tehdidi kasıp kavuruyor. Bu sebeple kısıtlamalar altındayız, yine bir kapanma dönemi içerisinde Ramazan Bayramını idrak ediyoruz. Sevdiklerimizle kucaklaşamıyoruz, bayramlaşamıyoruz. Arzu ediyoruz ve dua ediyoruz ki bu şekilde son bayramımız olsun. İnşallah önümüzdeki kurban bayramına daha önce olduğu gibi sevdiklerimizle, ailemizle, komşularımızla bir arada oluruz. Öte yandan dünyanın birçok yerinde din kardeşlerimiz sıkıntı altında, zulüm altında. Yaşıyorlar ve bayrama o şekilde giriyorlar. Bütün coğrafyalarda, dünyanın her yerinde mazlum, mağdur durumdaki din kardeşlerimizin de bayramını tebrik ediyorum''dedi.



        Konuşmasına İsrail'in Filistin'deki zulümlerine de değinen Şentop, "Yine biliyorsunuz Siyonist İsrail'in Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te ve Filistin'de yaşayan kardeşlerimize karşı dozajını arttıran bir saldırganlık içerisinde olduğunu her Ramazan maalesef müşade ediyoruz. Bu Ramazan ayında da başta Kadir gecesi olmak üzere yine bayram olması münasebetiyle bugünlerde de devam eden bir zulüm politikası bölgede cereyan ediyor. Bu bütün İslam dünyasını, 2 milyarı aşkın Müslümanı rencide eden, üzen tabiri caiz ise bayramını zehir eden bir tablo.Tabi malumunuz Osmanlı Devleti yüzyıllar boyunca Mescid-i Aksa'yı ve Kudüsü yönetimi altında buluıdurmuş bir devlet. Ve Mescid-i Aksa Müslümanlar için olduğu gibi 3 semavi dinin Hristiyanlık ve Musevilik dinlerinin de mukaddes mekanlarından biri bu bakımdan bu mukaddes mekanı şanına yakışan bir şekilde yönetmek ve bütün inananların ziyaretine, ibadetine açık halde tutmak önemli bir yönetim sorumluluğudur. Osmanlı Devleti bunu başarıyla gerçekleştirmiş kendi topraklarını da her dinden insanlara barış yurdu olarak açmıştır. Bizim tepkimiz Musevilere, Yahudilere karşı değil Siyonist bir amaçla ideolojik olarak hareket eden bölgeyi bir kan gölüne, bir zulüm mekanına çeviren Siyonist Yahudi zihniyetine karşıdır. Dünyanın bu işgal ve zulüm politikalarına karşı ortak bir tavır alması lazım" ifadelerini kullandı.


            ADALET BAKANI GÜL'DEN MESCİD-İ AKSA AÇIKLAMASI:&NBSP;KÜRESEL BİR ADALETSİZLİK VE ZULÜM VAR
            Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına ilişkin, "Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var. İnşallah bayram vesilesiyle insanlık ve hukuk kazanır. Bu vahşet, yeryüzündeki tüm zulümler, haksızlıklar sona erer. Duamız budur." dedi.

            Bakan Gül, beraberindeki Vali Davut Gül ile Sezer Hatun Camisi'nde bayram namazı kıldı.

            Cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşıp çocuklara hediye veren Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki vahşet ve barbarlık nedeniyle bayrama hüzünle girildiğini dile getirdi.

            İslam'ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa'daki bu zulmün bir an önce sona ermesi ve Mescid-i Aksa ile Kudüs'ün özgürleşmesi için dua ettiklerini belirten Gül, şunları kaydetti:

            "Tüm insanlığın, vicdanı olan herkesin, hukuk ve insanlıkla bağdaşmayan tavırlarla ilgili sesini yükseltmesi, uluslararası mekanizmaların bu hukuk dışılığa son vermek için hareket etmesi insanlık adına hepimizin ortak beklentisidir. Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var. İnşallah bayram vesilesiyle insanlık ve hukuk kazanır. Bu vahşet, yeryüzündeki tüm zulümler, haksızlıklar sona erer. Duamız budur."

            Bayram sevincinin ülke genelinde yaşandığını aktaran Gül, küslük ve dargınlıkların sona erdiği, birlik ve beraberliğin katlanarak arttığı bir bayram yaşamayı temenni etti.

            Bakan Gül, birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, "Pandemi koşullarında bir bayram idrak ediyoruz. İnşallah salgınla geçirdiğimiz son bayram olur. Önümüzdeki bayramlarda sağlık ve sıhhatli bayramlara kavuşuruz. Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum." diye konuştu.

            İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, BAYRAM NAMAZINI DÜZ TEPE ÜS BÖLGESİ'NDE KILDI
            İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı namazını Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 480 rakımlı Düz Tepe Üs Bölgesi'nde bulunan askerlerle kıldı.

            Bakan Soylu, Hakkari'deki temasları kapsamında, beraberinde Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile İkiyaka Dağları'ndaki Düz Tepe Üs Bölgesi'nde askerlerle bir araya geldi.

            Soylu ile beraberindekiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak askerlerle bayram namazı kıldı, bayramlarını kutladı.

            İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek de eşlik etti.

            Bakan Soylu, buradaki ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

            BAKAN SOYLU'DAN BAYRAM MESAJI
            İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

            Bakan Soylu, mesajında, Musul'dan Kerkük'e, Mekke ve Medine'ye, Mekke ve Medine'den Kudüs'e, Urumçi'ye Afganistan'dan Arakan'a, İdlib'den Halep'e ve bin yıldır Müslüman yurdu olan Anadolu'dan, iftar sofrası kurulan her yere kadar aynı duygu, aynı dua ve aynı umutla, bir mübarek Ramazan Bayramı'na daha kavuşulduğunu belirtti.

            Müslümanların bugünlerde büyük bir sınamayla karşı karşıya olduğunu ifade eden Soylu, "Yaşanan tüm haksızlık ve zulümlere karşı sessizliği tercih edip medeniyet dersinden sınıfta kalmış olan dünyada, Türkiye olarak tarihimizin, inancımızın; Yunus Emre'nin, Mevlana'nın Hacı Bayram-ı Veli'nin, Hoca Ahmet Yesevi'nin, Pir Sultan Abdal'ın, Hacı Bektaş-ı Veli'nin ve anne babalarımızın bize öğrettiği değerlerin sorumluluğunu yerine getirmiş olmanın yüz akıyla yanı başımızdaki hiçbir zulme sessiz kalmamış olmanın sorumluluğuyla bu bayrama giriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

            El açan değil el uzatan merhamet ve vicdan sahibi bir milletin, ecdadından aldığı emaneti sürekli yükselterek güçlenen bir devletin mensubu olduklarını vurgulayan Soylu, son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya konulan gelişme sayesinde, bugün tüm mazlum coğrafyaların umudu olduklarının altını çizdi.

                Bakan Soylu, mesajında şunları kaydetti:

                "Bulunduğumuz bölge itibarıyla karşı karşıya olduğumuz terör, uyuşturucu, düzensiz göç gibi tehditlerin yanı sıra bir yıldır bütün dünya ile eş zamanlı olarak sürdürdüğümüz virüs salgını ile mücadelemiz de fedakarlıklarla sürmektedir. Aziz milletimizin gösterdiği büyük sabır ve fedakarlığın hayırlı neticeleri inşallah en kısa sürede görünecek ve güzel ülkemiz bu sınavdan da alnının akıyla çıkacaktır.

                Tarihin bize bıraktığı emanetin ve sorumluluğun farkındayız. 780 bin kilometrekaresi şehit kanlarıyla sulanmış bu vatanın, ay yıldızlı bayrağımızın bize verdiği sorumluluğun farkındayız. Binlerce yıldır her zorluğu aşabilmemize vesile olan hasletlerimiz, inancımız, kardeşliğimiz, aile yapımız, milli ve manevi değerlerimiz, sabrımız ve sorumluluklarına sahip çıkan anlayışımızla, inşallah bu son engeli de aşacağız. Bu vesileyle aziz milletimizin, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, geçen bayram aramızda olup bu bayram aramızda olmayan bütün sevdiklerimize ve aziz şehitlerimize Cenabıhak'tan rahmet diliyorum."

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                Haberler Güncel SON DAKİKA: Siyasilerden Ramazan Bayramı mesajı: Kudüs Filistinlilerindir