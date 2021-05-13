

İletişim Başkanı Fahrettin Altun yayınladığı Ramazan Bayramı mesajında Filistin'de yaşana insanlık katliam ve işgale dikkat çekti.



Altunm mesajnda şu ifadelere yer verdi:

Sevgili dostlarım merhaba,

Bugün, rahmet ve mağfiret ayına veda etmenin hüznü ile bayrama erişmenin mutluluğunu bir arada yaşıyoruz.

Müslümanlar için böylesine kutlu bir ayda, Filistin'de yaşanan katliam ve işgal yüreklerimizde onulmaz bir yara açtı. İsrail'in uyguladığı işgal politikası ve sürdürdüğü terör eylemlerine dur diyebilmek için var gücümüzle mücadele ediyoruz. İnşallah bundan sonra da tüm gayret ve samimiyetimizle Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya ve onların haklı davasını tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz.

Sevgili dostlarım bununla birlikte;

Tüm dünyanın Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği bu zorlu dönemde, hepimizin sağlığı için uygulanan tam kapanma tedbirlerine hep birlikte riayet edelim.

Bu zorlu salgın sürecini atlatıp sağlıklı, huzurlu, mutlu ve daha müreffeh bir dünyada daha nice bayramlara erişmek duasıyla.

Bu vesileyle Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum.

Allah'a emanet olun.