Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kalın'ın Hürriyet'e yaptığı açıklamalar şu şekilde:
ERDOĞAN-BİDEN GÖRÜŞMESİNİN ANA BAŞLIKLARI
"(NATO Zirvesi ve ABD Başkanı ile görüşme) Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı ve NATO ülkelerinin liderleriyle görüşmeleri olacak. Özellikle PYD ve FETÖ konusunda ABD'den beklentilerimiz var. Bunlar Türkiye'nin ulusal güvenliğine doğrudan tehdit teşkil eden konular. Biden yönetiminin somut adımlar atmasını bekliyoruz. CAATSA yaptırımları, F-35 ve S-400 gibi ikili ilişkilerimizi tıkayan mevzular var. Türkiye'ye uygulanan yaptırımların haksız, hukuksuz olduğunu ifade ettik. Türkiye'ye karşı, NATO müttefiki ülkeye karşı savunma sistemi temin ettiği için yaptırım gelmesi müttefiklik ruhuna aykırıdır. NATO Zirvesi'nde yapılacak görüşme için tüm bu konuları kapsayacak bir hazırlık yapıyoruz.
TEKLİFİMİZİ YENİLİYORUZ
(S-400 ve F-35 meselesi) Türkiye'nin F-35 programından tek taraflı olarak çıkartılması yapılan mutabakata ve anlaşmalara aykırıdır. Buradan geri adım atılmasını bekliyoruz. S-400 meselesinin tarihi sürecini Biden da biliyor. Bu kararın NATO'nun güvenlik sistemini veya üçüncü ülkelerin çıkarlarını tehlikeye atacak bir boyutu olduğu kanaatinde değiliz. Amerikalıların sunduğu argümanlar bizi ikna etmiş değil. Bunların F-35'lere karşı güvenlik riski oluşturacağına dair ileri sürdükleri gerekçeler, bizim için tatmin edici değil. Biz bu teklifimizi yeniliyoruz. İki müttefik ve stratejik ortaksak, müzakere yoluyla çözebiliriz. Şartlar uygun olursa, S-400'lerin yanında Patriotları da alabiliriz. Beklentimiz S-400, CAATSA ve F-35'te hakkaniyetten uzak, anlaşmalara aykırı kararlardan geri dönülmesidir.
MÜZAKEREYLE ÇÖZÜLEBİLİR
(Erdoğan ile Biden arasındaki telefon görüşmesinde bir formül gündeme geldi mi) Bizim teklifimiz hâlâ orada. Ortak çalışmayla çözülebileceği kanaatindeyiz. Onların iddia ettiği gibi F-35 programına tehdit ya da risk teşkil edecek bir güvenlik zaafı görmüyoruz. Böyle bir kaygıları varsa, teknik olarak bunu temellendirmiş değiller. Bunlar müzakere ile çözülebilir. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak durumundayız. Bu hiçbir zaman bir üçüncü ülkeye karşı tavır değildir. Ama önceliğimiz kendi ulusal çıkarlarımızdır. Bunu öncelikle müttefiklerimizle yapmak isteriz. Ama bu bizi alternatifsiz kılmaz. Bir yere kapı açmak, diğer her yere kapıyı kapatmak anlamına gelmiyor.