İSRAİL'E TEPKİLER YETERLİ DEĞİL

(İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları) İsrail'in yaptığı hukuk dışı, ahlak dışı, vicdan dışı saldırıları en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu, İsrail devletinin Filistin topraklarını tarihi, kültürel ve dini kimliğinden arındırma projesinin son aşamasıdır. İsrailliler karış karış, adım adım, ev ev, kapı kapı Filistin topraklarının tamamını ele geçirmek gibi bir projeyi hayata geçirmeye çalışıyorlar. İsrail üzerinde baskıyı mütemadiyen ve sistematik şekilde arttırmamız gerekiyor. Bunun için İslam dünyası, Arap ülkeleri, AB, ABD ve diğer ülkeler nezdinde bu süreci yakından takip ediyoruz. Filistinlilere her alanda destek gerekiyor. Demokratik süreci engelleyen en antidemokratik ülkenin İsrail olduğunu bütün dünyaya anlatmamız gerekiyor.

KOMİTE HAREKETE GEÇMELİ

Bunu yapabilmek için de BM, Arap Ligi, İslam İşbirliği Teşkilatı, AB ve diğer kuruluşlar nezdinde bu konuyu dile getirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız liderlerle görüştü, görüşmeye devam edecek. İİT bünyesinde bir Kudüs Komitesi var, bunun harekete geçirilmesi büyük önem arz ediyor. İsrail'e karşı baskı ve tepkiler yeterli değil. İsrail her seferinde oyunlar oynayarak, hukuku ihlal ederek, siyasi kumpaslar kurarak istediğini elde etmeye çalışıyor. Artık bu oyunu herkesin görmesi gerekiyor. Filistin haritası, 1948'den bugüne kadar Filistin topraklarının nasıl çalındığını, tarihin en büyük hırsızlığının Filistin topraklarında yaşandığını gösteren bir belgedir.