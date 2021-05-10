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    • Dünya
    • 10.05.2021 10:58
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    • 10.05.2021 11:44
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    SON DAKİKA: İşte İsrail vahşetinin en net görüntüsü! Müslümanların üzerine araçlarını sürdüler

    Son dakika haberi! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa’da baskınları önlemek için nöbet tutan lilere saldırdı. , İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yüzlerce kişinin yaralandığını bildirdi. A Haber canlı yayınına katılan Filistin eski Sağlık Bakanı Basem Naim bir Müslümanın şehit edildiğini bildirdi. Mescid-i Aksa'yı işgal girişimi sırasında yaşananlarla ilgili vahşet görüntüleri de ortaya çıkmaya başladı. Haber merkezine ulaşan bir görüntüde Yahudi bir yerleşimcinin aracını Filistililerin üzerine sürdüğü görülüyor. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre, bazıları ağır olmak üzere, yaralananların sayısı 215’e yükseldi.

    takvim.com.tr
    AA
    İşte İsrail vahşetinin en net görüntüsü!

    İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere müdahalesinde yaralı sayısı 215'e yükseldi.

    Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, aralarında ağır yaralananların da bulunduğu 215 kişiden 153'ü hastanelere kaldırıldı.

    İşte İsrail vahşetinin en net görüntüsü!

    Kurumun ilk açıklamasında yaralı sayısının 180'den fazla olduğu belirtilmişti.


    İSRAİL POLİSİNİN MESCİD-İ AKSA'DAKİ FİLİSTİNLİLERE MÜDAHALESİ
    Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

    Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

    Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.



        Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre, "Kudüs Günü" olarak kutluyor. Bu kişilerin oluşturduğu örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.

        Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulunmuştu.

        İSRAİL POLİSİ MESCİD-İ AKSA ÜZERİNDE İHA UÇURDU
        Alınan bilgiye İsrail polisi Mescid-i Aksa alanı üzerinde insansız hava aracı (İHA) uçurdu.

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        Haberler Dünya SON DAKİKA: İşte İsrail vahşetinin en net görüntüsü! Müslümanların üzerine araçlarını sürdüler