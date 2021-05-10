İşte İsrail vahşetinin en net görüntüsü! Müslümanların üzerine araçlarını sürdüler

Son dakika haberi! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa’da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldırdı. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yüzlerce kişinin yaralandığını bildirdi. A Haber canlı yayınına katılan Filistin eski Sağlık Bakanı Basem Naim bir Müslümanın şehit edildiğini bildirdi. Mescid-i Aksa'yı işgal girişimi sırasında yaşananlarla ilgili vahşet görüntüleri de ortaya çıkmaya başladı. Haber merkezine ulaşan bir görüntüde Yahudi bir yerleşimcinin aracını Filistililerin üzerine sürdüğü görülüyor.