RAMAZAN İMSAKİYE
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İşte İsrail vahşetinin en net görüntüsü! Müslümanların üzerine araçlarını sürdüler

İşte İsrail vahşetinin en net görüntüsü! Müslümanların üzerine araçlarını sürdüler
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Son dakika haberi! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa’da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldırdı. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yüzlerce kişinin yaralandığını bildirdi. A Haber canlı yayınına katılan Filistin eski Sağlık Bakanı Basem Naim bir Müslümanın şehit edildiğini bildirdi. Mescid-i Aksa'yı işgal girişimi sırasında yaşananlarla ilgili vahşet görüntüleri de ortaya çıkmaya başladı. Haber merkezine ulaşan bir görüntüde Yahudi bir yerleşimcinin aracını Filistililerin üzerine sürdüğü görülüyor.


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