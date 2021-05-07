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    • 07.05.2021 23:56
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    • 08.05.2021 00:00
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    Başkanı , Başkanı Putin ile görüşme talebini yineledi

    Başkanı , Rus askerlerinin ’daki durumuna rağmen Başkanı ile görüşmeye yönelik talebini tekrarlayarak, "Bu, Putin’le birebir görüşme isteğimi etkilemiyor, öncesinde daha fazla askeri vardı, askerleri geri çekildi" diye konuştu.

    İHA
    Biden, Putin ile görüşme talebini tekrarladı

    Göreve başlamasından bu yana ilk yurt dışı ziyareti programı çerçevesinde 'ye ve 'ya gitmeyi planlayan Başkanı geçtiğimiz salı günü yaptığı açıklamada, gezisi sırasında Başkanı ile görüşmeyi umduğunu ifade etmişti. Biden, haziran ayındaki gezisi sırasında Putin'e önerdiği zirveyi gerçekleştirmek istediğinin altını çizmiş, "Umudum ve beklentim budur. Üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Biden yaptığı açıklamada, Rusya'nın çevresindeki askeri durumuna rağmen Başkan Putin ile önerdiği zirveyi hala yapmak istediğini belirtti.

    Biden, "Rusya'nın Ukrayna yakınlarında birikmesine rağmen" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile hala görüşmek istediğini söyledi. Hala birikmiş askerler var, fakat 1 ay öncesine nazaran önemli ölçüde az" ifadelerini kullandı. Putin ile gelecek ay görüşmeyi umduğunu da sözlerine ekleyen Biden, "Bunu yapabileceğimize eminim. Belirli bir zamanımız ve yerimiz yok. Bunun üzerinde çalışılıyor" dedi.

    "HENÜZ BAŞKANIN KİLİTLENDİĞİ BİR GÖRÜŞME YOK"

    Sözcüsü yaptığı açıklamada, önümüzdeki ay Biden ile Putin arasında kesin bir zirve düzenleneceğini doğrulayamadığını ifade kaydederek, "Henüz Başkan'ın kilitlendiği bir görüşme yok" ifadelerini kullandı.

    Öte yandan Avrupa gezisinde Başkan Biden, İngiltere'nin Cornwall bölgesinde 11-13 Haziran tarihlerinde yapılacak zirvesine katılmayı, ardından ise (AB) liderleri ile buluşmak ve 14 Haziran NATO zirvesine katılmak için Belçika'nın başkenti 'i ziyaret etmeyi planlıyor. Ayrıca ABD'li yetkililer ise, Biden'ın ABD Başkanı olarak ilk yurtdışı gezisi sırasında 3. bir ülkede Biden-Putin zirvesi düzenlemek adına Rus meslektaşlarıyla birlikte çalışmalar yürütüyor.

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