İLK KRİZ 2018'DE

Kerç olayı, boğazda Ukrayna ile Rusya arasında 2018 yılında çıkan ve üç Ukrayna gemisinin ele geçirilmesine ve Rusya'nın bir konteyner gemisi kullanarak boğazı kapatmasına neden olan, nihayetinde de diplomatik bir krize yol açan bir çatışmanın yankılarını taşıyor.