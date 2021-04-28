ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak 2021'den bu yana ilk kez Kongre ortak oturumunda Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerine hitap etti.
Yıllar boyunca birçok başkanın bu kürsüye gelerek, savaş ilanı, barış kutlaması, yeni plan ve olanakların duyurulması gibi konularda konuştuğuna işaret eden Biden, "Bugün buraya krizden ve fırsatlardan konuşmak için geldim. Ülkemizi yeniden inşa etmek ve demokrasimizi yeniden diriltmek konusunda konuşmak için geldim." diye konuştu.
Görevdeki 100. gününün arifesinde bu konuşmayı yaptığını vurgulayan Biden, şu anda yüzyılın en kötü salgını ve Büyük Buhran'dan bu yana en kötü ekonomik kriz ile karşı karşıya olduklarını söyledi.
Biden, "Şimdi görevdeki 100. günümde şunu ülkeme söyleyebilirim ki, Amerika yeniden hareket halinde." diye konuştu.
BIDEN VİRÜSE KARŞI SAVAŞLARINI ANLATTI
İlk olarak görevindeki ilk 100 gününde 100 milyon Kovid-19 aşısı sözü verdiğini ve şu ana kadar 220 milyon doz aşı vurulduğunu vurgulayan Biden, ülkenin tüm olanaklarını aşı için seferber ettiklerini vurguladı.
Biden elde ettikleri tüm başarılara rağmen şu anda virüse karşı gardlarını düşürmemeleri gerektiğinin altını çizerek, "Ancak bu gece size şunu söyleyebilirim ki son 100 yılda tarihimizdeki en kötü salgınların birinde, ülkemizin gördüğü en büyük lojistik başarıya ulaştık."dedi.
"ÇİN İLE ÇATIŞMA PEŞİNDE DEĞİLİZ"
Dış politika konusunda da önemli sözler verdiklerini belirten Biden, "Çin de dahil tüm ülkelerin küresel ekonomide aynı kurallarla oynadığından emin olacağım. Çin Devlet Başkanı Şi (Cinping) ile telefon görüşmesinde kendisine de söyledim, rekabeti memnuniyetle karşılıyoruz ve çatışma peşinde değiliz." ifadesini kullandı.
Biden, tüm dünyada Amerika'nın çıkarlarını savunmaya devam edeceklerini ifade ederek "Şi'ye Hint-Pasifik bölgesindeki güçlü askeri varlığımızın, tıpkı Avrupa'daki NATO askerleri gibi olduğunu, niyetimizin bir çatışma başlatmak değil, bir çatışmayı önlemek olduğunu bildirdim." bilgisini paylaştı.
ABD'nin insan hakları ve temel özgürlükleri savunmaya devam edeceğinin de altını çizen Biden, "Sorumluluk sahibi hiçbir Amerikan başkanı, temel insan hakları ihlal edilirken sessiz kalamaz." ifadesini kullandı.