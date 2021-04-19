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    • 19.04.2021 22:02
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    Kremlin duyurdu: Putin, Biden'ın davet ettiği 'ne katılacak

    Son dakika haberleri... Kremlin'den yapılan açıklamada Devlet Başkanı 'in, ABD Başkanı 'ın daveti üzerine 'ne katılacağı bildirildi.

    Putin kararını verdi!

    Devlet Başkanı 'in, ABD Başkanı 'ın daveti üzerine 'ne katılacağı açıklandı.

    VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE KONUŞMA YAPACAK
    'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, 22 Nisan'da İklim Zirvesi'nde video konferans yöntemiyle konuşma yapacak.

    Kremlin Sözcüsü da Rus Ria haber ajansına yaptığı açıklamada, Putin'in, zirve kapsamında Biden ve diğer ülke liderleri ile ikili görüşmesinin planlanmadığını duyurdu.

    BIDEN VE PUTİN ARASINDA GERİLİM
    Biden geçtiğimiz aylarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "katil" ifadesini kullanmıştı. Putin ise Biden'a "Ona sağlıklar dilerim" sözleriyle yanıt vermişti.

    BAŞKAN ERDOĞAN DA DAVETLİ
    ABD Başkanı Joe Biden, 23 Mart'ta, aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Çin Devlet Bakanı Şi Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bulunduğu 40 dünya liderini, 22-23 Nisan'da yapılacak çevrim içi iklim zirvesine davet etmişti.

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    Haberler Dünya Kremlin duyurdu: Putin, Biden'ın davet ettiği İklim Zirvesi'ne katılacak