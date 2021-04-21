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    • Dünya
    • 22.04.2021 00:56
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    • 22.04.2021 02:04
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    'de, sı tesislerinde birden fazla sorun tespit edildi

    ilaç firması 'un eyaletindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sı tesislerinde inceleme yapan () birden fazla sorun tespit ettiğine dair bir rapor açıkladı.

    AA
    Johnson & Johnson'da birden fazla sorun tespit edildi

    tarafından yapılan yazılı açıklamada, daha önce 15 milyon doz yı kullanılamaz hale getirdiği ortaya çıkan şehrindeki Emergent BioSolutions tesisinin "sıhhi durumda tutulmadığı" ve "çapraz bulaşmayı önlemek için bazı prosedürlerin uygulanmadığı" belirtildi.

    İki üst düzey yetkili ve Janet Woodcock imzalı FDA raporunda, "Halihazırda üretilen aşılar ek testlere tabi tutulacak ve herhangi bir potansiyel dağıtımdan önce kalitelerini sağlamak için kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir. Kalite beklentilerimizi karşıladığından emin olana kadar hiçbir ürünün piyasaya sürülmesine izin vermeyeceğiz." ifadesine yer verildi.

    Johnson & Johnson, rapora yanıt olarak yaptığı açıklamada, "Kovid-19 aşımızın kalitesi ve güvenliği çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu ve fabrikada denetimlerin artırdığına dikkat çekti.

    İlaç firmasının Emergent BioSolutions tesisinin açıklamasında ise "Üretim tesislerimizde veya sürecimizde eksiklikler görmekten asla memnun olmasak da, bunlar düzeltilebilir ve bunları düzeltmek için hızlı bir şekilde harekete geçeceğiz." ifadesi kullanıldı.

    FDA'in sorunlar giderilinceye kadar üretimin durdurulması kararı aldığı Johnson & Johnson'ın Kovid-19 aşısı pıhtılaşmaya yol açtığı yönündeki endişeler nedeniyle de birçok ülkede kullanım dışı kalmıştı.

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    Haberler Dünya ABD'de, Johnson & Johnson aşısı tesislerinde birden fazla sorun tespit edildi