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    • Dünya
    • 19.04.2021 20:43
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    • 19.04.2021 20:44
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    ve 'ta yeni tip koronavirüs salgını kaynaklı ölümler arttı

    'da ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 'de 62, 'ta 45 kişi yaşamını yitirdi.

    Ürdün ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

    Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 62 kişinin daha hayatını kaybettiği, 3 bin 509 yeni vaka kaydedildiği, 6 bin 5 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.



    Son verilere göre ülkede virüs kaynaklı can kaybının 8 bin 308'e, vaka sayısının 689 bin 482'ye, iyileşenlerin sayısının da 644 bin 486'ya yükseldiği ifade edildi.



    IRAK'TA SON DURUM
    Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 45 kişinin daha hayatını kaybettiği, 7 bin 775 yeni vaka tespit edildiği, 7 bin 507 kişinin ise iyileştiği belirtildi.
        Haberler Dünya Ürdün ve Irak'ta yeni tip koronavirüs salgını kaynaklı ölümler arttı