



IRAK'TA SON DURUM

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 45 kişinin daha hayatını kaybettiği, 7 bin 775 yeni vaka tespit edildiği, 7 bin 507 kişinin ise iyileştiği belirtildi.