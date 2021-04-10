Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 11.04.2021 01:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.04.2021 01:54
    ABONE OL

    , ’yi krizinde 'sorumlu' yaklaşım göstermeye ve gerilimi artırmamaya çağırdı

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ’nin ’nın doğusu meselesiyle ilgili gerekli adımları atacağını umduğunu belirterek, "Elbette, ABD’den Kiev yönetiminin gerilimi artırmaya yönelik politikasını zapt etmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    AA
    Tansiyon zirvede! Rusya'dan, ABD’yi Ukrayna çağrısı geldi

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, 'ye, meselesinde "sorumlu" yaklaşım sergileme çağrısında bulundu.

    Rus Ria haber ajansına konuşan Ryabkov, Ukrayna-Rusya sınırındaki gerginlikle ilgili açıklamalarda bulundu.

    "GERİLİMİ ARTIRMA"

    ABD'nin bu meselede "sorumlu yaklaşım sergilemesi" gerektiğini vurgulayan Ryabkov, "Washington'u bu ciddi konuda, başkentlerimiz arasında bilgi alışverişi konusunda daha sorumlu yaklaşım sergilemeye ve gerilimi artırmamaya çağırıyoruz." dedi.

    Ryabkov, ABD'nin Ukrayna'nın doğusu meselesiyle ilgili gerekli adımları atacağını umduğunu belirterek, "Elbette, ABD'den Kiev yönetiminin gerilimi artırmaya yönelik politikasını zapt etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

    Ayrıca Ryabkov, Ukrayna konusunda ABD ile Dışişleri ve Savunma bakanlıkları seviyesinde temasların olmadığı bilgisini paylaştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Rusya, ABD’yi Ukrayna krizinde 'sorumlu' yaklaşım göstermeye ve gerilimi artırmamaya çağırdı