ABD'li savunma yetkilisi, "Karadeniz'e savaş gemisi göndermeyi düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

KREMLİN: RUSYA, ABD İLE İLİŞKİLERDE EN KÖTÜ SENARYOLARA HAZIR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın kimse için bir tehdit oluşturmadığını savundu.

Rusya'ya yönelik tehditleri de kabul etmelerinin mümkün olmadığını anlatan Peskov, "Washington ile ilişkileri uçurumdan atma fikrine sıcak bakmıyoruz ama elbette ABD dahil hiç kimsenin de bizi tehdit etmesine, bize bir şey dikte etmesine ve çıkarlarımıza zarar vermesine asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım politikasını "aptalca" olarak tanımlamasını desteklediklerini belirten Peskov, "ABD'nin ülkemize yönelik öngörülemez, saldırgan ve hasmane tutumu, bu politikayı tanımlamak için her türlü jargonu kullanmayı mümkün kılmaktadır. Lavrov, her zaman olduğu gibi ifadelerinde oldukça haklıdır." ifadelerini kullandı.

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