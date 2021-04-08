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    • 08.04.2021 22:53
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    • 08.04.2021 22:53
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    Son dakika! , krizine askeri müdahalede bulunacak: Karadeniz’e göndermeyi düşünüyoruz

    Gelen son dakika haberine göre ’li savunma yetkilisi, “Karadeniz’e göndermeyi düşünüyoruz” açıklamasında bulundu. Gündüz saatlerinde Peskov, ABD’nin, ’ya yönelik öngörülemeyen ve hasmane bir tutum sergilediğini belirterek "ABD tarafının tutumu nedeniyle Rusya ilişkilerde en kötü senaryolara hazırlıklı durumda." ifadelerini kullanmıştı.

    ABD Karadeniz’e savaş gemisi göndermeyi düşünüyor

    'li savunma yetkilisi, "Karadeniz'e savaş gemisi göndermeyi düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

    KREMLİN: RUSYA, ABD İLE İLİŞKİLERDE EN KÖTÜ SENARYOLARA HAZIR

    Sözcüsü , başkent 'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 'nın kimse için bir tehdit oluşturmadığını savundu.

    Rusya'ya yönelik tehditleri de kabul etmelerinin mümkün olmadığını anlatan Peskov, "Washington ile ilişkileri uçurumdan atma fikrine sıcak bakmıyoruz ama elbette ABD dahil hiç kimsenin de bizi tehdit etmesine, bize bir şey dikte etmesine ve çıkarlarımıza zarar vermesine asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

    Rusya Dışişleri Bakanı 'un, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım politikasını "aptalca" olarak tanımlamasını desteklediklerini belirten Peskov, "ABD'nin ülkemize yönelik öngörülemez, saldırgan ve hasmane tutumu, bu politikayı tanımlamak için her türlü jargonu kullanmayı mümkün kılmaktadır. Lavrov, her zaman olduğu gibi ifadelerinde oldukça haklıdır." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Dünya Son dakika! ABD, Ukrayna krizine askeri müdahalede bulunacak: Karadeniz’e savaş gemisi göndermeyi düşünüyoruz