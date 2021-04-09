ABD'NİN ARTAN ENDİŞELERİ

Son günlerde üst üste açıklamalar yapan Beyaz Saray, Doğu Ukrayna'da artan Rus askeri varlığının NATO müttefikleriyle görüşüldüğünü açıkladı. Washington'ın bölgede yaşananları Rusya'nın artan saldırganlığı olarak gördüklerini kaydeden Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Rusya'nın şu anda Ukrayna sınırında 2014'ten bu yana hiç olmadığı kadar çok birliği var" diye konuştu.