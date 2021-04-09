Sonu gelmeyen konvoylar, tanklar, füzeler, hava savunma sistemleri ve 100 bin asker derken, Karadeniz'de savaş gemilerinin de devreye girmesiyle uluslararası medya ayak sesleri duyulan Üçüncü Dünya Savaşı'nı manşetten veriyor.
Ukrayna sınırına bir ordu yığan Rusya lideri Vladimir Putin, son olarak Hazar Denizi'ndeki savaş gemileri ve çıkarma botlarını Karadeniz'e sevk etti. Resmi açıklamaya göre, söz konusu adım kış tatbikatı için atıldı.
CNN International'a konuşan ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkili ise, Washington'ın Ukrayna'ya destek için önümüzdeki haftalarda Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi planladığını söyledi.