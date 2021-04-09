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    • 09.04.2021 10:04
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    Karadeniz'de patlama sesleri! ve arasında savaşa ramak kaldı! 100 bin asker, saldırı emri...

    Son dakika haberleri... Karadeniz'de ve arasındaki gerilim devam ederken savaşa ramak kaldı. Bölgeden patlama sesleri duyulmaya başladı. Putin 'ndeki savaş gemilerini 'a gönderdi, CNN ABD'nin yanıtını dünyaya duyurdu. Uçaksavar sistemleri ateşlenirken, ABD askeri nakliye uçaklarının iniş yaptığı ileri sürüldü.

    Sonu gelmeyen konvoylar, tanklar, füzeler, hava savunma sistemleri ve 100 bin asker derken, Karadeniz'de savaş gemilerinin de devreye girmesiyle uluslararası medya ayak sesleri duyulan Üçüncü Dünya Savaşı'nı manşetten veriyor.

    Ukrayna sınırına bir ordu yığan Rusya lideri Vladimir Putin, son olarak Hazar Denizi'ndeki savaş gemileri ve çıkarma botlarını Karadeniz'e sevk etti. Resmi açıklamaya göre, söz konusu adım kış tatbikatı için atıldı.

    CNN International'a konuşan ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkili ise, Washington'ın Ukrayna'ya destek için önümüzdeki haftalarda Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi planladığını söyledi.

        Adı açıklanmayan Pentagon yetkilisi, Rusya'nın Ukrayna'nın doğu sınırında askeri varlığını artırmasını dikkatle izlediklerini belirtti. Pentagon yetkilisi, savaş gemilerinin konuşlandırılmasının Rusya'ya 'ABD'nin gelişmeleri dikkatle izlediği' mesajı vereceğini kaydetti.

        Aynı yetkili, Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında keşif uçuşlarını sürdürdüklerini ve Rusya'nın Kırım'daki askeri faaliyetlerini takip ettiklerini de söyledi: "Sayıları artan Rus güçleri askeri bir harekata başlayacakları izlenimi vermiyor ancak koşullar değişirse, biz de yanıt vermek için hazır olacağız."

        1936 tarihli Montrö Sözleşmesi hükümleri gereği, ABD'nin savaş gemilerini Karadeniz'e göndermeden 15 gün önce Türkiye'ye bildirimde bulunması gerekiyor. CNN'in haberine göre, ABD'nin Türkiye'ye bildirimde bulunup bulunmadığı belirsiz.

            RUS SİTESİ: ABD UÇAKLARI UKRAYNA'YA İNDİ
            Rus Savunma Bakanlığı'na yakınlığıyla bilinen avia.pro sitesi, ABD askeri nakliye uçaklarının Ukrayna'ya iniş yaptığını ve Rusya taktik füzeler HIMARS'ları getirdiğini ileri sürdü. Aynı haberde, 300 kilometre menzilli füzelerin Kırım ve Donbas bölgesine taşınabileceği savunuldu.

            Rusya'nın Karadeniz Filosu, Putin'in 2014 yılında el koyduğu Kırım'da bulunuyor. Hazar Denizi'nden Karadeniz'e gelen gelen 10'u aşkın savaş gemisi de söz konusu filoya eklendi. Kırım'a ayrıca S-400 ve S-300 füze savunma sistemleri de konuşlandırıldı.

            UÇAKSAVAR FÜZE SİSTEMİ ATEŞLENDİ
            Donbas bölgesindeki çatışma hattında silah sesleri kesilmiyor. Sosyal medyada yayınlanan son görüntülerde ise, Ukrayna sınırına hiç durmadan tank ve zırhlı araç götüren yük trenlerinin hava savunma sistemlerini de taşıdığı görüldü.

                Yine avia.pro sitesi, Donbas'taki Ukrayna hava savunma sisteminin bilinmeyen bir hedefe ateş açtığını iddia etti. Haberde, Osa uçaksavar füze sisteminin ateş açtığı hedeflerden üçünü düşürdüğü belirtildi.

                CEPHE HATTINA GİTTİ
                Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ise, gerilimin tırmandığı ülkenin doğusundaki Donbas cephesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Başkomutan olarak bu zor zamanlarda Donbas'ta askerlerimizin yanında olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

                ASKER SAYISI 100 BİNİ BULDU
                Amerikalı yetkililer, Rusya'nın Ukrayna sınırında 2014'ten bu yana hiç bu kadar fazla sayıda asker konuşlandırmadığını söylüyor. Ukrayna ordusunun Mart ayı sonundaki tahminine göre, sınıra hareket eden Rus askerlerin sayısı yaklaşık 20 bindi.

                    Aradan geçen bir haftanın ardından İngiliz Daily Mirror gazetesine konuşan Ukraynalı yetkililer ise, Putin'in sınıra yığdığı asker sayısının 100 bin olduğunu belirtiyor. Ukraynalı üst düzey yetkililerin Rus ordusunun bir saldırı başlatmasından korktuğunu belirten Daily Mirror, daha önce Mayıs ortası gibi beklenen operasyonun artık birkaç gün içinde tetiklenebileceğini aktarıyor.

                    Daily Mirror'a konuşan İngiliz komutanlar ise, Rusya'nın muhtemel saldırısı nedeniyle İngiliz ordusunun yüksek düzeyde alarma geçtiği bilgisini verdi. Komutanlardan biri, yaşananları büyüyen bir kriz olarak tanımladı.

                    'KILIK DEĞİŞTİREN BİR İNTİHAR HAPI'
                    Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak, Ukrayna'nın ülkenin doğusundaki Donbas bölgesindeki gelişmelere, gerekirse vatandaşlarına yardım etmek için müdahale edebileceğini söyledi. Dmitriy Kozak, "Her şey, yangının ne kadar büyük olacağına bağlı. Çatışmaların şiddetlenmesi Ukrayna için sonun başlangıcı olabilir" dedi.

                        Moskova'dan son günlerde yapılan açıklamalarla benzer tonda konuşan Kozak, "Eğer Devlet Başkanımız Putin'in dediği gibi Donbas'ta bir Srebrenitsa senaryosu yaşanırsa, görünen o ki oradaki vatandaşlarımızı korumak zorunda kalacağız" diye konuştu.

                        Rusya'nın resmi televizyonu RT 'Ukrayna'nın NATO fantazisi kılık değiştiren bir intihar hapı' başlığını kullandı, Ria ise 'Kim ve neden Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını konuşarak Rusya'yı provoke ediyor?' başlığıyla bir haber yayınladı.

                        ABD'NİN ARTAN ENDİŞELERİ
                        Son günlerde üst üste açıklamalar yapan Beyaz Saray, Doğu Ukrayna'da artan Rus askeri varlığının NATO müttefikleriyle görüşüldüğünü açıkladı. Washington'ın bölgede yaşananları Rusya'nın artan saldırganlığı olarak gördüklerini kaydeden Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Rusya'nın şu anda Ukrayna sınırında 2014'ten bu yana hiç olmadığı kadar çok birliği var" diye konuştu.

                            Rusya'yla Ukrayna arasında son haftalarda gerginliğin artmasının ardından geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Ukraynalı meslektaşlarını aramışlar ve Washington'un Kiev'e destek mesajını iletmişlerdi.

                            MERKEL VE PUTİN GÖRÜŞTÜ
                            Rusya lideri Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Perşembe günü yaptığı telefon görüşmesinde de Ukrayna konusu ele alındı. Berlin, Merkel'in görüşmede, Moskova'ya tansiyonu düşürmek için sınırdaki birliklerini azaltma çağrısı yaptığını kaydetti.

                            Rus nüfus ve Rusya yanlılarının ağırlıkta olduğu Donbas bölgesinde (Donetsk ve Lugansk) tek taraflı bağımsızlık ilan edilmesinin ardından, Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında çatışmalar 2014'ten bu yana aralıklı olarak devam ediyor.

                                Son haftalarda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalar yoğunlaşırken, Moskova'nın sınırın diğer tarafındaki askeri varlığını artırması iki ülke arasında sıcak çatışmaya yönelik endişeleri doruk noktasına çıkardı.

                                Ukrayna Ordusu, Perşembe günü bir askerin daha hayatını kaybettiğini, böylece bu yılın başından bu yana öldürülen Ukrayna askerlerinin sayısının 25'e çıktığını açıkladı. 2020 yılında toplam 50 Ukrayna askeri hayatını kaybetmişti.

                                Donbas krizinin çözümüne ilişkin müzakereleri Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu yürütüyor. Taraflar arasındaki en son kapsamlı ateşkes, Temmuz 2020'de sağlanmıştı.

                                    Ukrayna Parlamentosu, yedi yıl önce Kırım'ın ilhakı ve Donbas'taki gelişmeler sonrası Rusya'yı 'saldırgan' ülke olarak nitelendiren yasayı onaylamıştı. Vladimir Zelenskiy de, iki hafta önce Kırım'ın kurtarılmayı amaçlayan Askeri Güvenlik Stratejisi'ni onaylamıştı.
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                                    Haberler Dünya Karadeniz'de patlama sesleri! Rusya ve Ukrayna arasında savaşa ramak kaldı! 100 bin asker, saldırı emri...