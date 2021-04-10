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    • 10.04.2021 22:53
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    : , ve ’yı korkutmak için sınırlarımıza yığıyor

    , ’nın ve lı ülkeleri korkutmak amacıyla sınırlarına yığdığını açıkladı. Taran, Rusya'nın Ukrayna üzerindeki amacını da açıkladı.

    İHA
    Rusya, Ukrayna ve Batı’yı korkutmak için...

    'nın doğusundaki 'ta yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasındaki gerilim sürerken, iki ülkeden de duruma ilişkin sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran, Ukrayna yönetiminin, ülkenin doğusunda devam eden çatışmaların çözümünü barışçıl yollarda aradığını bir kez daha vurgulayarak, Rusya'nın Ukrayna'yı ve tüm lı ülkeleri korkutmak amacıyla Ukrayna sınırına yığdığını söyledi.

    Taran açıklamasında, "Rusça konuşanların haklarının ihlali, Rusya için Ukrayna'ya yönelik agresifliği arttırma yolunda geçerli bir neden. Ukrayna ile Batı'yı korkutmak ve diplomatik görüşmelerde Ukrayna'yı etki altına almak için Rusya, sınırlarımızda askeri varlığını arttırıyor. Ukrayna ordusunun saldırı hazırlığında olduğu şeklinde bilinçli olarak yayılan yalan haberler ile Ukrayna karşıtı propaganda yapılıyor" dedi.

    "RUSYA'NIN AMACI BİZİ AVRUPA YOLUNDAN GERİ DÖNDÜRMEK"

    Taran bugün daha erken saatlerde yaptığı açıklamada da benzer ifadeler kullanmış, 'nun Ukrayna sınırı yakınında ve geçici olarak işgal altındaki topraklarında artan askeri varlığının gerçek amacının Ukrayna'ya müzakere sürecinde tavizler verdirtmek ve Ukrayna üzerindeki baskıyı artırmak olduğunu söylemişti. Taran ayrıca, "Rusya'nın amacı bizi Avrupa yolundan geri döndürmek ve Ukrayna'yı kendi kontrolü altına alabilmek" sözlerini kaydetmişti.

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    Haberler Dünya Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rusya, Ukrayna ve Batı’yı korkutmak için sınırlarımıza asker yığıyor