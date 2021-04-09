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    • Dünya
    • 09.04.2021 22:47
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    • 09.04.2021 22:56
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    , koronavirüs aşısının 12-15 yaş arası çocuklarda kullanımı için ’ya başvurdu

    'li ilaç devi , biyoteknoloji şirketi ile korona virüse karşı ortak üretilen aşının 12-15 yaş arası çocuklarda acil kullanımı için ’ne () başvurduğunu açıkladı.

    İHA
    Pfizer, aşının çocuklarda kullanımı için FDA’ya başvurdu

    Dünya genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında farklı yaş aralıkları üzerinde aşı çalışmaları sürüyor. 'li ilaç firması , biyoteknoloji şirketi ile koronavirüse karşı ortaklaşa ürettiği aşının 12-15 yaş arası çocuklarda acil kullanım yetkisi için 'ne (FDA) başvurduğunu duyurdu.

    Pfizer'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Aşıyı 12-15 yaş grubuna 2021 öğretim yılı başlamadan önce sunmayı umuyoruz" denildi.

    Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş arası çocuklar üzerinde yürütülen klinik denemelerin sonuçları geçtiğimiz ay açıklanmıştı. Toplam 2 bin 260 kişi üzerinde yürütülen çalışma sonucu aşılanan 12-15 yaş arası çocukların virüse karşı antikor geliştirdiği tespit edilmişti. Aşının semptomatik vakalara karşı yüzde 100 etkili olduğu vurgulanmış, herhangi bir güvenlik sorununa rastlanmadığı da kaydedilmişti.

    Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısının 16 yaş ve üstü kişilerde acil kullanımı onaylanmıştı. ve & Johnson aşılarının ise yalnızca 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanımı onaylanmıştı.

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