Son aylarda koronavirüs aşısı tartışmalarının odağına oturan AstraZeneca'dan art arda flaş haberler gelmeye devam ediyor. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) yan etki konusunda yeni kararını açıklarken aşının kendi ülkesi İngiltere de kritik bir adım attı. Ülkede 30 yaş altı kişiler bundan böyle AstraZeneca aşısı yaptıramayacak.
Sağlık Bakanı Matt Hancock konuyla ilgili yeni bir açıklama yaparak 18-29 yaş aralığındaki kişilere Pfizer ya da Moderna aşılarından biri kendi seçimlerine göre yapılacak derken 'aşılardan elimizde çokça var, endişeye mahal yok.' ifadesini kullandı.
Öte yandan aşı krizini çözmeye çalışan ülkeden dünyayı heyecanlandıran bir açıklama daha geldi.